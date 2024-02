Ana Paula Siebert usa look diferentão e divide opiniões na web

Esposa de Roberto Justus, Ana Paula Siebert curte férias nas Maldivas e aparece com biquíni diferentão e em formato de flor

A influenciadora digital Ana Paula Siebert, que é a esposa de Roberto Justus, está de férias com a família nas Ilhas Maldivas. Entre um momento de descanso e outro, ela colocou um biquíni diferentão para curtir o sol forte da região.

A musa apareceu com biquíni feito em formato de flor no top e com outra flor na parte de baixo. O look destacou o corpão sarado dela, mas dividiu opiniões.

Alguns internautas criticaram a escolha do modelito. “Só eu que achei que esse biquíni não caiu bem?”, questionou um seguidor. “Pela primeira vez, não gostei de algo que você usou. Esse biquíni não condiz com sua classe”, afirmou outro. “As fotos e a Ana estão lindas! Mas o biquíni… Socorro!”, escreveu mais um.

Enquanto isso, outros fãs elogiaram a beleza dela. “Você é linda”, escreveu um seguidor. “Um corpo é um corpo, respeitem”, comentou mais um. “Deusa”, escreveu outro.

Ana Paula Siebert revela segredo do casamento

A influenciadora digital Ana Paula Siebert surpreendeu ao responder sobre qual é o segredo do seu casamento duradouro e feliz com o empresário Roberto Justus. Eles estão casados desde 2015 e são pais de uma menina juntos, Vicky, de 3 anos. Agora, ela respondeu algumas dúvidas dos fãs e falou sobre o segredo para manter o seu relacionamento saudável.

Ana Paula contou que o seu truque é não se importar com as opiniões dos outros. "Acreditamos no nosso amor e ignoramos as opiniões alheias. E assim seguimos. As pessoas julgam demais ao invés de viver as próprias vidas. Eu gasto meu tempo construindo a minha história. Se eu tivesse dado ouvidos a muitas pessoas, eu não estaria quase 11 anos ao lado dele. Mas acredito que admiração, paciência e dedicação foram pilares importantes para o nosso relacionamento", disse ela.

E completou o seu pensamento: "Atualmente as pessoas não querem se dedicar, não querem ceder, são egoístas. Não existe relacionamento se você não souber apoiar o outro também. E, no meu caso, eu amo a liberdade que meu marido me dá para viver meus sonhos, meu trabalho e minha vida, mesmo quando ele não pode estar. E assim ele tem ainda mais meu respeito e meu amor".