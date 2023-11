Ana Castela faz procedimento no nariz e mostra antes e depois

Ana Castela decide corrigir imperfeição no seu nariz e revela como ficou o resultado

A cantora Ana Castela está com o nariz renovado! Nesta semana, a estrela foi até uma clínica de estética para fazer um procedimento para corrigir uma imperfeição em seu nariz e gostou do resultado.

Nos stories do Instagram, ela compartilhou fotos de antes e depois do procedimento para mostrar o que mudou em seu nariz. A estrela aderiu ao procedimento de rinomodelação, na qual é feito um preenchimento com o uso de ácido hialurônico para melhorar o contorno nasal.

A artista optou pelo procedimento para corrigir uma elevação que tinha no meio do nariz e ficava evidente quando ela aparecia de perfil. “Só vai fazer ele fica reto, mais nada gente! Não quero fazer mais nada na minha cara”, disse ela.

E ela aprovou o resultado. “Ficou lindo, maravilhoso, super natural, do jeitinho que eu queria. Viu?! Não era nada demais”, afirmou ela.

Ana Castela está namorando!

A cantora Ana Castela contou como anda a sua relação com o cantor Gustavo Mioto depois que eles reataram o namoro há poucas semanas. Os dois estavam nos Estados Unidos há poucos dias por causa da turnê internacional dela e compromissos profissionais dele.

Em entrevista no site do colunista Leo Dias, a artista contou que eles estão se dando muito bem. “Tá maravilhoso. Estamos nos amando mil vezes mais. Andou junto hoje, Gustavo me levou para conhecer a Times Square… Hoje foi o dia do casal. Acho que na verdade essa separação foi meio que pra ver que a gente se ama e não é para ficar separado um do outro”, contou ela.

Vale lembrar que Gustavo Mioto e Ana Castela reataram o namoro há poucas semanas. Eles assumiram que estão juntos novamente há poucos dias, quando apareceram trocando beijos e carinhos durante a viagem para a região de Orlando, nos Estados Unidos.