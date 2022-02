Aline Mineiro aposta em biquíni fininho e corpão absurdo rouba a cena: ''Fenômeno''

Modelo Aline Mineiro aposta em biquíni fininho e curvas rendem elogios nas redes sociais

CARAS Digital Publicado em 22/02/2022, às 13h45

Sucesso na última temporada do reality rural A Fazenda, a modelo Aline Mineiro (30) recentemente parou tudo em suas redes sociais.

No feed do perfil dela no Instagram, a ex-peoa do programa da Record TV apareceu poderosíssima com um biquíni preto bem fininho, que destacava os seus atributos físicos.

Cheia de charme, a morena exibiu o corpo escultural e algumas das suas tatuagens na publicação que se destacou bastante na web. "Bom dia meus mineirões maravilhosos!", cumprimentou a famosa.

Adriane Galisteu (48), apresentadora da edição de 2021 de A Fazenda, fez questão de reagir na postagem da colega. Outro seguidor não se conteve e escreveu logo em seguida: "Peoa linda e perfeita. Fenômeno mesmo!!!".

Veja as curvas de Aline Mineiro!