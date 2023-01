Alessandra Ambrosio surge com maiô cavadíssimo em dia na praia

A modelo brasileira Alessandra Ambrosio exibiu o seu corpo sarado ao apostar em um maiô cavadíssimo

A modelo brasileira Alessandra Ambrosio (41) mostrou o seu corpo sarado e curvilíneo ao apostar em um maiô ousado para um dia na praia. Nesta quinta-feira, 26, a estrela começou o dia com um banho no mar no Rio de Janeiro e também com um momento ao ar livre para renovar o bronzeado.

Para a ocasião, ela surgiu apenas com um maiô branco cavado. O recorte do modelito foi da viritlha até a cintura da musa e destacou ainda mais o seu corpo magérrimo. Para completar o visual, ela colocou óculos escuros.

Além disso, o maiô cavado deixou à mostra uma tatuagem discreta da musa. Ela tem um pequeno desenho de estrela cadente na região da virilha.

Vale lembrar que Alessandra vive nos Estados Unidos com os dois filhos e faz viagens frequentes ao Brasil para trabalhos e para encontrar a família.

Veja as fotos de Alessandra Ambrosio na praia

Fotos: Dilson Silva / AgNews