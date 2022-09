Viviane Araujo mostra decoração do quartinho da maternidade do primeiro filho

Mamãe de primeira viagem Viviane Araujo exibe decoração do quartinho de maternidade após nascimento do primeiro filho Joaquim

CARAS Digital Publicado em 07/09/2022, às 09h43

A mamãe de primeira viagem Viviane Araujo (47) encantou os seguidores ao exibe decoração do quartinho de maternidade após nascimento do primeiro filho Joaquim

O pequeno, fruto do casamento de Vivi com Guilherme Militão, nasceu na terça-feira, 06, por meio de um parto cesárea, com 3,465 kg e 51 cm.

Nos Stories de seu Instagram, a artista compartilhou registros feitos pela fotógrafa responsável por captar os primeiros momentos da família, em que mostra como ficou o quarto do hospital para receber o herdeiro.

O espaço foi todo decorado em tons de azul, com direito a balões com o nome do bebê, ursinhos de pelúcia, além de lembrancinhas para quem fosse visitar a família na maternidade.

Na porta, foi colocado um enfeite com o nome do recém-nascido e uma coroa. Na mesa, é possível ver necéssaires, toalhinhas, docinhos, álcool em gel.

Vale lembrar que Viviane sempre falou sobre o sonho de ser mãe e engravidou por meio da fertilização in vitro.

Viviane Araujo mostra decoração do quartinho de Joaquim na maternidade:

Viviane Araujo publica primeiras fotos do filho

Após dar à luz, Viviane Araujo apareceu pela primeira vez com o filho, Joaquim, nos braços. Na noite des terça-feira, 06, ela mostrou as primeiras fotos do parto do bebê e aproveitou para apresentar o herdeiro para os seus fãs. Nas fotos, Viviane surgiu emocionada ao celebrar o nascimento do primeiro filho. Ela apareceu com o bebê no colo logo após o nascimento e recebendo o carinho do marido, Guilherme Militão. “Tô na área! Cheguei! Quanta emoção pro meu pai e pra minha mamãe!”, disse ela.

