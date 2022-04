Viviane Araújo exibes cliques encantadores do Chá Revelação de seu bebê: ''Um pouquinho do que foi esse sonho''

Viviane Araújo mostrou alguns cliques encantadores mostrando com detalhes o Chá Revelação de seu filho, Joaquim

CARAS Digital Publicado em 13/04/2022, às 16h10

Nesta quinta-feira, 13, Viviane Araújo (47) decidiu usar suas redes sociais para exibir com detalhes como foi o Chá Revelação de seu bebê.

A atriz publicou uma série de cliques onde ela aparece ao lado do marido, Guilherme Militão (33) em frente a alguns dos cenários do evento e também junto com alguns dos funcionários que fizeram a festa acontecer, como os fotógrafos e a decoradora.

Ela ainda mostrou um pouco da decoração, que tinha toda uma temática com ursinhos em tons de azul e rosa com os nomes Joaquim e Maria Alice em vários lugares, além de muitas bexigas e flores.

Na legenda, a mamãe babona falou com carinho do momento: "Boa tarde meus amores! Vou começar a mostrar pra vocês um pouquinho do que foi esse sonho do chá revelação do Joaquim!".

Rapidamente, os seguidores da artista passaram a comentar no post: "Que lindo!", disse um. "Muitas felicidades para vocês meus amores!", escreveu outro. "Foi lindo demais o chá Revelação! Emocionante!", falou um terceiro.

Confira os cliques que Viviane Araújo postou no Chá de Revelação de seu filho, Joaquim: