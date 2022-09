Viviane Araújo e Guilherme Militão deixaram a maternidade com o filho, Joaquim, dias após o nascimento do pequeno

A família vai se reunir em casa! Nesta quinta-feira, 8, Viviane Araújo (47) e Guilherme Militão deixaram a maternidade acompanhados do primeiro filho, Joaquim.

O casal foi fotografado na porta da maternidade Perinatal, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Nos cliques, o casal aparece trocando caricias enquanto carregava o herdeiro no colo, que usava um look vermelho, tradição para recém-nascidos. Ainda na frente dos jornalistas, o casal deu um beijão, mostrando todo o amor dos dois.

Joaquim nasceu no último dia 6, por meio de um parto cesária. O bebê veio ao mundo com 3,465 kg e 51 cm.

Confira algumas fotos de Viviane Araújo e Guilherme Militão deixando a maternidade com o filho, Joaquim:

Viviane Araújo e Guilherme Militão deixam a maternidade com o filho, Joaquim. Crédito: Vítor Pereira/AGNEWS

