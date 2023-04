Viviane Araujo celebra 7 meses do filho Joaquim em clima de Páscoa: ''Amor de nossas vidas''

Joaquim, filho de Viviane Araujo e Guilherme Militão, completa 7 meses e esbanja fofura ao surgir com roupa de coelhinho em festa

A mamãe coruja Viviane Araujo (48) usou as redes sociais nesta quinta-feira, 06, para parabenizar o herdeiro, que está completando mais um mês de vida!

Joaquim, fruto de seu casamento com o empresário Guilherme Militão (34), esbanjou fofura na web ao surgir sorridente nos registros e usando uma roupinha azul com orelhas de coelho na festinha intimista em comemoração aos sete meses do bebê.

Já clima de Páscoa, os papais organizaram a celebração em casa com bolo temático, e a Rainha das Rainhas do Carnaval publicou uma série de cliques encantadores de Joaquim. Em uma das imagens, Militão posou segurando o bebê no colo ao lado de Viviane.

"7 meses do amor de nossas vidas! Deus te abençoe meu filho! Papai e mamãe te ama muito! @gmmilitao", se derreteu Vivi na legenda da postagem em seu feed no Instagram.

Os fãs também babaram pelo bebê nos comentários. "Um coelhinho com carinha de sapeca", "Já?? Nossa, tá passando rápido hein. Que Deus cubra vocês com chuvas de bênçãos", "Que gostosura", "Lindo demais", "Que fofura! Muita saúde para o Joaquim", disseram.

Viviane Araujo leva o filho em dia de trabalho

A atriz Viviane Araujo encheu seu feed de amor recentemente ao compartilhar cliques inéditos do herdeiro! Em seu feed no Instagram, a estrela mostrou que levou o pequeno Joaquim para acompanhá-la em dia de gravações do trabalho.

Nos cliques encantadores, o bebê aparece sentadinho em sofá e esbanjou fofura ao posar com um sorrisinho estampado no rosto. "Olha eu no camarim da minha mamãe!!!!!", se derreteu Viviane na legenda da postagem, como se fosse o próprio bebê dizendo.

Joaquim foi elogiado pelos fãs de Vivi, que o compararam com o pai. "Que fofura", "Que moreninho lindo! A cara do seu papai. Que Jesus o abençoe! Beijinhos", "Lindo! A cara do pai", "Príncipe mais lindo", destacaram.

