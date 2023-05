Viih Tube grava vídeo desabafando e comentando sobre a maternidade um mês após o parto da filha

A influenciadora Viih Tube comentou com seus seguidores sobre seu primeiro mês após o parto de sua filha Lua

Nesta segunda-feira, 22, Viih Tube surpreendeu seus seguidores ao comentar sobre o primeiro mês após o parto da primeira filha Lua em seu Instagram.

Recentemente, a influenciadora gravou um vídeo mostrando seu corpo um mês após o nascimento de Lua. Porém, Viih decidiu gravar um novo vídeo contando como passou esse mês: “Acho que minha função como influenciadora não é só mostrar meu corpo um mês pós-parto, isso é muito importante, sim, mas também contar como estou um mês depois”.

“Olha, eu divido esse mês em duas partes: os primeiros 15 dias e o resto do mês. Porque os primeiros quinze dias foram os dias mais desesperadores e desafiadores da minha vida até hoje”, começou dizendo a mamãe no vídeo de mais de 11 minutos.

A ex-BBB comentou que as primeiras duas semanas foram extremamente difíceis, cheias de cobranças: “Eu juro que em alguns momentos nos primeiros quinze dias eu parei e pensei: meu Deus, eu acho que eu não nasci para ser mãe, não nasci para essa vocação”.

Porém, a participante do BBB 21 comentou que tudo mudou no final do mês, quando o período de adaptação passou: “Esses últimos quinze dias, foram incríveis. Realmente, foi muito gostoso. Comecei a entender a rotina dela, a adaptação dela, que horas ela gosta de dormir. Tudo dela você começa a pegar e vai ficando mais fácil”.

“Eu tô gravando esse vídeo pra você que está gravidinha de primeira viagem, como foi comigo, ou você que sonha em ser mãe e quer saber como foi. Lembrando que essa é a minha experiência, as coisas que eu senti. Porque não existe manual, cada experiência é uma, cada puerpério é de um jeito”, ainda comentou Viih.

Trabalho!

Ainda nesta segunda-feira, Viih Tube comentou com seus seguidores sobre a dificuldade que é conciliar o trabalho com a maternidade.

"Eu queria que todas as mamães pudessem se dedicar só ao seu filho e à sua filha por uns seis meses. Eu sei que tem licença maternidade, mas não é toda mãe que pode ter. Não é tão simples, assim. Tem mãe que tem a própria empresa, seu próprio negócio, que precisa voltar a trabalhar para colocar comida em casa, pagar as contas", comentou nas suas redes sociais.