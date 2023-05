Mãe de Lua, Viih Tube desabafa sobre conciliar maternidade e trabalho: ''Não é tão simples''

Mamãe de primeira viagem, Viih Tube fala sobre voltar a trabalhar menos de dois meses após o nascimento da filha Lua, da relação com Eliezer

A mamãe de primeira viagem Viih Tube (22) está compartilhando com seus seguidores as dificuldades da maternidade. Nesta segunda-feira, 22, a influenciadora digital usou as redes sociais para fazer um desabafo sobre ter que retornar ao trabalho após o nascimento da filha Lua Di Felice, que tem pouco mais de um mês de vida.

Nos stories de seu Instagram, a loira afirmou que gostaria de ficar mais tempo curtindo os primeiros meses da herdeira, fruto do relacionamento com o ex-BBB Eliezer (33), e disse que gostaria que todas as mães tivessem a chance de aproveitar a licença maternidade.

"Eu queria que todas as mamães pudessem se dedicar só ao seu filho e à sua filha por uns seis meses. Eu sei que tem licença maternidade, mas não é toda mãe que pode ter. Não é tão simples, assim. Tem mãe que tem a própria empresa, seu próprio negócio, que precisa voltar a trabalhar para colocar comida em casa, pagar as contas", começou falando.

Em seguida, Viih explicou sobre o retorno ao trabalho com a filha pequena. "Eu queria me dar ao luxo de não trabalhar nesse começo. Até falei: 'Não, não quero trabalhar nos primeiros dois meses'. Mas aí apareceram oportunidades que não quero perder, que são muito boas para mim e para a minha família. É difícil para as mamães lidarem com o trabalho e com o bebê, é muita coisa", lamentou ela, que divide os cuidados da herdeira com Eli, já que optaram por não ter ajuda de babá por enquanto.

A famosa ainda mostrou que grava seus conteúdos de publicidade como dá, parando para amamentar Lua e quando a bebê chora. Exibindo a maternidade real, Viih também brincou sobre não conseguir ir ao banheiro.

Confira Viih Tube desabafa sobre conciliar maternidade e trabalho

Viih Tube sofre ao ver a filha tendo crises com dores

A influenciadora Viih Tube compartilhou mais um momento real da maternidade que está vivendo ao ser a mãe de Lua. No domingo, 21, a empresária fez um novo desabafo na rede social e falou sobre a pequena sentir dores.

Sentada na cadeira de amamentação em seu quarto, a ex-BBB apareceu com a herdeira no colo e ao amamentá-la contou o que estava acontecendo. Chateada ao ver Lua sofrendo de dores, ela compartilhou o momento com os seguidores para poder ajudar outras mães.

"Agora a Lua deu uma acalmada, acho que pela primeira vez ela teve cólica de verdade, choro inconsolável... o bracinho tá muito duro, corpinho com dor...", comentou sobre ter visto Lua ter sua primeira crise. "Hoje minha pequena teve a primeira crise forte de cólica. Como dói o coração de mãe", desabafou a influencer ao exibir a filha dormindo.