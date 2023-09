Vanessa Hudgens fala como tem sido planejar casamento: ‘Insanidade’

Vanessa Hudgens está noiva de Cole Tucker há pouco mais de dois anos e pedido foi feito no final de 2022

Na sexta-feira, 08, Vanessa Hudgens compartilhou sua visão sobre o planejamento de seu casamento com Cole Tucker. Em entrevista à revista People, a atriz e cantora afirmou estar se divertindo nos preparativos, embora a indústria de casamentos seja uma loucura:

"É uma loucura a indústria do casamento. Minha melhor amiga também vai se casar. E ela está passando por isso e eu pensei, ‘Meu Deus, os vestidos são tão caros'. É uma insanidade", disse a estrela, conhecida por dar vida a Gabriella em High School Musical, sucesso da Disney nos anos 2000.

Não é a primeira vez que Hudgens - que está noiva do astro do beisebol Cole Tucker, de 27 anos - reclama não só dos custos, mas de todo o "trabalho" que envolve o grande dia. Em uma participação no talk show da colega Drew Barrymore, a atriz disse que gostaria de fugir com o noivo e pronto: “É difícil. Até encontrar um local é difícil. Estou perdida. Não sei", abriu o jogo.

Eles estão juntos desde 2020 - a atriz revelou que o casal se conheceu de uma forma improvável, por uma vídeo chamada de meditação no pico da pandemia de COVID-19: “Depois do nosso Zoom, eu o segui no Instagram, e então mergulhei fundo e, dois dias depois, ele me mandou uma mensagem direta”, contou a estrela. “É a história de amor definitiva dos dias modernos."

Tucker pediu a mão da amada em casamento em fevereiro passado, dois anos após o começo do namoro. Em uma postagem, Hudgens exibiu a aliança e escreveu: “SIM. Não poderíamos estar mais felizes”.

Antes de começar a se relacionar com o atleta do Reno Aces, ela viveu um relacionamento de oito anos com o ator Austin Butler, que começou a ganhar mais reconhecimento recentemente, após viver Elvis Presley no filme que contava a história da vida do cantor de rock.

Descubra o motivo para Vanessa Hudgens não participar de série de “High School Musical”

“High School Musical: The Musical: The Series” chegou ao fim após quatro temporadas e muitos dos fãs do elenco original ficaram ansiosos quando a notícia de que as estrelas fariam participações especiais ao longo da temporada. Porém o final deixou muitos fãs da trilogia original decepcionados com a falta da aparição de seus personagens favoritos.

Porém Zac Efron, Vanessa Hudgens e Ashley Tisdale, que interpretavam os personagens, Troy, Gabriella e Sharpay ficaram de fora dos últimos episódios. O showrunner Tim Federle,contou o motivo deles não reprisarem seus antigos papéis: agendas lotadas, ele confirmou que houve negociações com os três atores mas não foi possível.