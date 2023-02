Todo sorridente, filho de Viviane Araújo derrete a web em cliques fofíssimos: “Não aguento!”

A dançarina Viviane Araújo encantou os internautas com novos cliques fofíssimos do herdeiro, Joaquim

Viviane Araújo (47) encantou os internautas ao publicar alguns cliques ao lado do primogênito, Joaquim, de apenas 05 meses de idade, fruto de seu relacionamento com Guilherme Militão (34).

Na tarde desta quarta-feira (21), após a folia de Carnaval, a dançarina tirou um tempo para ficar do ladinho do filho, enquanto esperava a liberação dos resultados da apuração do desfile das escolas de samba.

Na sequência de cliques fofíssimos compartilhados no Instagram, o pequeno surge todo sorridente. Usando uma camiseta em homenagem ao Salgueiro, Joaquim fez caras e bocas para a câmera e até surgiu de óculos escuro e tênis. Muito fofo, né?

“Olha que torcedor mais lindo do mundo!! Vamos Salgueiro!", escreveu a Rainha de Bateria. Nos comentários, os internautas foram só elogios ao pequeno: "De tênis gente!!!! Não aguento!", "Cheio de charme igual a mamãe", "Vivi ele é a cara do pai dele !!!! Que delícia de bebê", foram alguns dos muitos elogios que o bebê recebeu.

VEJA A PUBLICAÇÃO DE VIVIANE ARAÚJO:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Viviane Araujo (@araujovivianne)

Samba

Ainda recentemente, Viviane Araújo apareceu com uma fantasia chamada pra lá de ousada para sambar como rainha de bateria da Salgueiro no primeiro dia de desfiles na Sapucaí, no Rio de Janeiro.

Usando um look mínimo e repleto de detalhes, ela mostrou todo molejo e samba no pé ao desfilar em seu primeiro carnaval após se tornar mãe.