Thássia Naves mostra fotos do batizado do filho, Joaquim: "Momento emocionante"

A influenciadora digital Thássia Naves e Arthur Attie batizaram o filho, Joaquim, neste sábado, 7

Dia especial! Thássia Naves e Artur Attie batizaram o filho, Joaquim, de cinco meses, neste sábado, 7, em uma igreja de Uberlândia, Minas Gerais.

No feed do Instagram, a empresária e influenciadora digital postou algumas fotos da cerimônia de batismo, que contou com a presença dos familiares e amigos, e celebrou esse momento mais que especial na vida do herdeiro.

"07.10.23 Hoje nosso Joaquim recebeu as maiores bênçãos do Papai do Céu dentro do seu coração. Que momento emocionante ao lado de seus padrinhos e toda nossa família! Obrigada Deus, por viver esse momento! Amém. #BatizadoJoaquim", escreveu a famosa na legenda da publicação.

Para o batizado, Thássia surgiu usando um vestido longo branco, modelo tomara que caia. Nos stories do Instagram, a influencer contou que o look é o mesmo que ela usou no dia do seu noivado com Arthur, há cinco anos. "Quem lembra desse dress? Vivendo um sonho no dia do batizado do meu filho com o mesmo vestido da festa de celebração do meu noivado", escreveu.

Confira as fotos do batizado:

Mesversário do filho

Thássia Naves encantou os seguidores das redes sociais ao mostrar os detalhes do mesversário do filho. Joaquim completou cinco meses de vida, e a influencer e o marido, Arthur Attie organizaram uma festa temática luxuosa para comemorar a vida do menino.

Em seu perfil no Instagram, a mamãe de primeira viagem postou fotos e vídeos mostrando o evento, que teve como tema 'Beach Tennis'. O local da festa foi decorado com muitas bexigas coloridas, além de um arco e o nome de Joaquim formado por bolas de tênis. O casal e o bebê também usaram looks esportivos. "5 meses de Joaquim, nosso beach tenista sorridente e cheio de amor. Eu não aguento tanta fofura, me belisquem!", se derreteu Thássia na legenda.

Veja as publicações:

