Thaeme Mariôto surge com as duas filhas em clima de festa junina

A cantora Thaeme Mariôto exibe as fotos do mesversário da filha caçula com tema de festa junina

CARAS Digital Publicado em 27/06/2022, às 16h22

A cantora Thaeme Mariôto celebrou o mesversário da filha caçula, Ivy, em grande estilo. Ela organizou uma festinha em casa com o tema de Arraiá da Ivy e apareceu com looks de festa junina ao lado das duas filhas, Liz e Ivy.

Nas fotos, mãe e filhas apareceram sorridentes durante a celebração. Inclusive, a artista mostrou fotos dos detalhes dos doces e decoração da festa. “9º mesversário da Ivynha teve como tema Arraiá da Ivy! Gratidão a essas parceiras lindas”, disse ela na legenda.

Recentemente, Thaeme Mariôto falou sobre o sonho de ser mãe. "Ainda criança, eu pensava: “Quando crescer, quero trabalhar para ser independente, casar e ter as minhas filhas”. Eu sempre quis ter meninas. Curioso, né? Eu me recordo de estar num avião, antes de engravidar pela primeira vez, mas já tentando, e acontecer uma turbulência forte. Olhei pela janela e conversei com Deus: “O Senhor não vai fazer isso comigo, né? Me levar agora, antes de me tornar mãe. Eu não posso morrer antes, de jeito nenhum”. E agora, depois que Liz e Ivy nasceram, eu penso igual: não posso morrer, porque já sou mãe e elas dependem de mim. A maternidade foi o meu voo mais alto, a minha grande conquista", disse ela ao Jornal Extra.

Thaeme mostra as fotos do mesversário da filha caçula: