Tays Reis completa 30 semanas de gestação e mostra novo ultrassom da filha: "Te amamos"

Grávida pela primeira vez, a cantora Tays Reis mostrou o rostinho da filha após fazer um novo ultrassom

CARAS Digital Publicado em 04/06/2022, às 18h28

Tays Reis (27) completou 30 semanas de gestação neste sábado, 4.

À espera de sua primeira filha com Biel(26), a cantora compartilhou alguns registros do ultrassom da herdeira, que se chamará Pietra, e confessou que ter sua família era seu grande sonho, que se tornou realidade.

"Gente, o que estamos sentindo nesse momento é muito bom! São 30 SEMANAS hoje e, vendo o rosto da nossa filha assim, tão perfeitinho, já vai passando um filme na nossa cabeça, pois ter a nossa família era um sonho e se tornou realidade", afirmou ela.

Tays também falou sobre algumas pessoas falarem que seu relacionamento com Biel não ia dar certo. Os dois começaram a se relacionar durante o reality A Fazenda. "E, mesmo a gente ouvindo por aí "achei que esse romance não ia durar", já se passaram dois anos e tem gente que vive querendo provas, o tempo todo, de que realmente a gente se ama… bizarro, né?! Por isso escolhemos ser nós mesmos, sozinhos no nosso mundo, juntos no amor, no companheirismo, no respeito e numa paixão que não passa", garantiu.

Para finalizar, a cantora confessou que está ansiosa para ter a menina em seus braços. "Vem, filha! Estamos prontos, mais do que nunca, pra te receber e descobrirmos, juntos, cada curiosidade de ser papai e mamãe de uma princesa que veio do maior castelo do mundo: o Reino de Deus! Te amamos", declarou.

Confira o ultrassom da filha de Tays: