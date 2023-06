Tata Estaniecki e Julio Cocielo se fantasiam para celebrar primeiro mesversário do filho

Que família linda! Tata Estaniecki e Julio Cocielo encantam a web com fantasias combinando para celebrar o primeiro mês de vida do filho caçula

Os influenciadores digitais Tata Estaniecki e Julio Cocielo encantaram seus seguidores nas redes sociais nesta terça-feira, 20. É que os papais do pequeno Caio surgiram com fantasias combinando para celebrar o primeiro mês de vida do bebê. A primogênita do casal, Beatriz, também posou fantasiada no mesversário do irmãozinho.

No clique publicado no perfil oficial de Tata no Instagram, a família surge sorridente vestida como os personagens de ‘Os Flintstones’. Cada um se vestiu como um membro da família do desenho dos anos 60: Tatá até usou uma peruca ruiva como ‘Wilma’, enquanto Julio apostou no modelito de homem das cavernas de ‘Fred’.

A pequena Beatriz, que tem apenas três aninhos, também deu um show de fofura ao surgir vestida de ‘Pedrita’, apoiada no braço do papai babão. Por fim, o mais novo membro da família, Caio aparece no maior soninho enquanto está fantasiado de ‘Bambam’ no colo da mamãe coruja. A imagem foi registrada pelo fotógrafo Whagner Duarte.

Na legenda, Tata contou que decidiu recriar as fantasias que sua família usou no mesversário da primogênita, e até incluiu a foto em que o casal aparece fantasiado para celebrar o primeiro mês de vida da herdeira: “1 mês do Caio e bora de reproduzir os melhores temas dos mesversários da Bia”, ela se derreteu.

Amigos e fãs do casal vibraram com a imagem fofa e deixaram muitos elogios para a família dos influenciadores: “Amei essa ideia hahahahha lindos demais”, uma seguidora se divertiu. “Socorro, zeraram tudo”, disparou outra admiradora. “Você não mudou nada né! Como pode?”, outra seguidora elogiou Tata. “Que coisa fofa essa família”, comentou mais uma.

Vale lembrar que a história do influenciador com a apresentadora do podcast ‘PodDelas’ começou em 2017. No mesmo ano, eles ficaram noivos durante uma viagem para Grécia. Em 2018, Tata e Julio trocaram alianças com duas cerimônias luxuosas, em São Paulo e em Punta Cana. Dois anos após a união, eles conceberam a primeira filha.

