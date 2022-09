Sogra de Viviane Araujo mostra o neto recém-nascido: 'Cara do pai'

Sogra de Viviane Araujo encanta ao exibir nova foto do nascimento do neto, Joaquim, nas redes sociais

CARAS Digital Publicado em 07/09/2022, às 10h04

Na última terça-feira, 6, a atriz Viviane Araujodeu à luz Joaquim, seu primeiro filho com Guilherme Militão, e encantou os fãs com as primeiras fotos do nascimento do bebê. Agora, a sogra dela, Yara Militão, também mostrou uma foto da chegada do bebê nas redes sociais.

A sogra da artista mostrou uma foto inédita do parto e exibiu Viviane com o bebê no colo pouco após o nascimento. Na imagem, ela se derreteu e disse: “A cara do pai”.

Além disso, Yara também compartilhou uma mensagem do tio do bebê, Diogo Militão, sobre a chegada do menino. "6 de setembro. O dia que a nossa família cresceu. O dia que eu não imaginei que ficaria tão feliz ao ver a foto desse pingo de gente. O Joaquim mal chegou e já trouxe tanto calor pro nosso coração. Apesar da distância, eu tento da maneira que posso curtir o início dessa vida que chegou recebendo muito amor, carinho e afeto. Já to aqui emocionado contando os dias pra ver meu sobrinho de perto. Agora é Tio Diogo", disse ele.

Viviane Araujo relembra a decisão de engravidar

Recentemente, Viviane Araújo participou do podcast Grão de Gente e contou que engravidou por meio da fertilização in vitro e com a ovodoação – que é quando é usado um óvulo de uma mulher doadora. "De cara, eu falei assim: ‘Dr. eu não tenho problema nenhum se meu óvulo tiver que ser doado’. Isso foi em 2020. Só que eu estava tão atarefada com trabalho. Estava com contrato e, com a pandemia, eu não sabia se ia voltar, se não ia, então eu também não podia fazer", disse ela.

E completou: "Um ano depois, que foi ano passado, em 2021, foi quando eu comecei todo o tratamento, todo o processo, pra ver como que estava meu útero, se eu podia gerar e tudo mais. Fiz uma bateria de exames e, graças a Deus, deu tudo certo. Não tive problema nenhum".

