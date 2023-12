Renata Dominguez abre álbum de fotos da primeira vez da filha na praia

Em viagem ao nordeste do Brasil, Renata Dominguez abre álbum de fotos da primeira vez de sua filha, Giulia, de 11 meses, na praia; confira!

A atriz Renata Dominguez está curtindo alguns dias de descanso com sua família em Porto de Galinhas, no nordeste brasileiro. Ao lado de seu marido, Leandro Gléria, e sua filha Giulia, de 11 meses, a famosa aproveitou para atualizar suas redes sociais nesta quinta-feira, 14, com fotos encantadoras.

Na viagem, sua herdeira teve a oportunidade de visitar a praia pela primeira vez. De maiô vermelho com bolinhas brancas, boné na cabeça e óculos escuros, a pequena Giulia posou com a mamãe na piscina e na areia, enquanto aproveitava os dias quentes para se refrescar na água.

Renata também arrasou nos looks ao posar toda deslumbrante para curtir a viagem. A artista apostou em um lindo biquíni preto, além de outro conjunto estampado para passear com sua pequena. Na legenda da publicação, ela celebrou os dias de descanso.

"Um pouquinho da nossa semana no paraíso. Que delícia de lugar!! O hotel é incrível!!! Muito obrigada por tanto carinho comigo e a minha família!!", disse ela. E seus seguidores logo rasgaram elogios para os cliques maravilhosos.

"Meus amoressss", disse seu marido, Leandro. "Olha o charme dessa princesa! Crescendo muito rápido!", escreveu um fã. "Como sempre linda e arrasando, família mais linda", disparou outro. "Meu Deus, que fotos lindas", disse mais um.

Confira a publicação:

Renata Dominguez encanta ao mostrar a filha vestida de fazendeira

No último dia 30, a atriz Renata Dominguez derreteu o coração de seus seguidores ao compartilhar o vídeo e as fotos do novo ensaio fotográfico que realizou para comemorar o mesversário da filha, Giulia, fruto de seu casamento com Leandro Gléria.

A menina completou 11 meses de vida no fim de novembro, e para comemorar a data especial, a mamãe coruja mostrou a herdeira vestida de fazendeira. Ao dividir os registros no feed do Instagram, que ainda contou com a presença do cachorrinho da família, a atriz falou sobre os aprendizados de Giulia.

"Mês 11. Vestida de fazendeira, com direito a botinha dourada e chapéu de cowboy, e a todos os avanços do mês: engatinhando, batendo palminha, dando tchau e fazendo a carinho de bichinho que eu sou apaixonada", celebrou a artista.