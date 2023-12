Rafael Cardoso surpreende em rara aparição com a ex e a filha recém-nascida

Vivendo um relacionamento com outra pessoa, Rafael Cardoso compartilha momento de intimidade ao lado da ex-namorada Carol Ferraz e da filha, Helena

Nesta segunda-feira, 11, Rafael Cardoso surpreendeu seus seguidores ao compartilhar um momento íntimo com a psicóloga Carol Ferraz, sua ex-namorada e mãe de sua filh recém-nascida, a pequena Helena. Apesar de estar em um relacionamento com outra pessoa, o ator postou clique raro onde aparece dormindo coladinho com a família.

Através do stories em seu perfil oficial no Instagram, o galã das novelas da Globo compartilhou o registro em que posa com os olhos fechados, sem camisa e com a recém-nascida dormindo tranquilamente em seu peito. Deitada ao seu lado, sua ex-namorada também aparece apoiada em seu ombro descansando durante o cochilo da filha.

Rafael Cardoso divide momento descontraído ao lado da ex-namorada e da filha - Reprodução/Instagram

Vale mencionar que este é o segundo registro que o ator compartilha ao lado de seu novo núcleo familiar. Em 28 de novembro deste ano, apenas um dia após o nascimento da recém-nascida, o artista divulgou o primeiro registro ao lado da ex-namorada e da pequena, em uma exclusiva publicada pela CARAS Brasil.

“Mais um amor para vida toda! Saúde minha filha!”, disse Rafael, que tem outros dois herdeiros, frutos de seu antigo relacionamento com a ex-atriz e influenciadora digital Mari Bridi, de quem se separou no final do ano passado. Juntos, eles são pais dos pequenos Valentim, de cinco anos, e de Aurora, que tem nove anos.

Quem é a namorada de Rafael Cardoso?

É importante destacar que a pequena Helena é fruto de um breve relacionamento entre Rafael e a psicóloga Carol Ferraz. Atualmente, o ator está em um relacionamento com outra pessoal, a influenciadora digital Vivian Linhares. Embora tenham assumido o namoro no início do ano, enfrentaram uma crise em março e decidiram terminar.

Durante o período de separação, Rafael iniciou um novo relacionamento e acabou engravidando Carol Ferraz, mas eles também decidiram colocar um ponto final na relação logo em seguida. No segundo semestre do ano, o galã retomou seu namoro com a influenciadora e celebrou ao compartilhar um raro registro ao lado de sua amada.

