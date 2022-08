Pyong Lee faz linda declaração de amor para o filho, Jake: ''Obrigado por despertar o melhor de mim''

Pyong Lee se derreteu pelo filho, Jake, ao fazer uma publicação especial em homenagem ao menino

Nesta quarta-feira, 3, Pyong Lee (29) decidiu usar suas redes sociais para fazer uma linda declaração de amor para o filho, Jake (1).

O hipnólogo publicou uma foto onde ele aparece andando ao lado do filho, enquanto combinavam looks em tons de preto. Pyong apostou em um terninho escuro com uma camisa preta e um tênis, enquanto seu herdeiro usava um conjunto de calça e blusa de manga comprida e uma meia cinza.

Na legenda, ele aproveitou para se derreter pelo herdeiro: "Filho, te amo tanto! Que orgulho de você. Já se passaram 2 anos e 5 meses que você entrou na minha vida e transformou tudo pra melhor. Pude evoluir em cada fase e cada momento que vivi com você. Obrigado por despertar o melhor de mim".

Rapidamente, os seguidores do artista passaram a comentar no post: "Ele está perfeito!", disse um. "Dois lindos!", escreveu outro. "Iguaizinhos!", falou ainda um terceiro, se referindo a semelhança entre pai e filho.

