Pedro Malta exibe primeira foto com o filho recém-nascido no colo: 'Noites mal dormidas'

Ex-ator mirim da novela 'Coração de Estudante', Pedro Malta encanta ao posar com o filho recém-nascido e se declara para a esposa

O ex-ator mirim Pedro Malta (28) explodiu o fofurômetro das redes sociais ao mostrar uma foto com o filho recém-nascido, Dante, em seus braços. O papai coruja foi fotografado enquanto o bebê dormia no seu colo e compartilhou o post nas redes sociais.

Na legenda, ele contou sobre a rotina puxada de ter um bebê em casa. “Noites mal dormidas, horas compridas, troca fralda, troca roupa, troca de hábitos, troca de vida... a troco de quê?! Por 3 e pouco (quase 4) quilinhos de amor que eu não trocaria por nada”, disse ele.

Então, o rapaz se declarou para a esposa, Fernanda Malta. “100 obrigados por dia até eu ficar velhinho ainda não seriam suficientes pra agradecer à sócia majoritária dessa empreitada maluca em forma de serumaninho, Fernanda Malta. Ele puxou a melhor parte de mim, que é ser metade você”, contou.

O nascimento de Dante foi anunciado pelo papai coruja no início de março. "Dante chegou, e com ele, a expansão e renovação de todos os meus objetivos, ansiedades, perspectivas de futuro e definições de "noite mal dormida". Mas eu to desejando mesmo não dormir, só pra esticar cada minutinho desse sonho acordado, meu filho. Bem-vindo Dante, o mundo todinho está a sua espera", disse ele na época.

Vale lembrar que Pedro Malta e Fernanda Lacerda se casaram em maio de 2021. Longe da TV, o rapaz estudou Rádio e TV para trabalhar por trás das câmeras.

Ele ficou conhecido pelos seus trabalhos na TV durante a infância. Ele atuou nas novelas Coração de Estudante e Kubanacan, ambas na Globo.