Paulo André leva filho para cortar cabelo pela primeira vez

O ex-BBB e atleta Paulo André foi com o filho cortar o cabelo para sua festa de um ano

Nesta quarta-feira, 31, o ex-BBB e atleta Paulo André (24) levou seu filho, Paulo André Camilo Junior, mais conhecido como Peazinho, que completou um ano de idade, para cortar o cabelo pela primeira vez antes da festa de aniversário. O ex-brother compartilhou um vídeo em suas redes sociais mostrando seu filho no salão de cabeleireiro.

“Deixando na régua para hoje”, colocou o atleta olímpico no storie do seu Instagram.

P.A. ainda contou que o bebê ficou quieto no começo do corte, mas que depois estava cansado querendo bagunçar.

"Levei o Peazinho para cortar o cabelo hoje, deixar na régua, e foi a primeira vez. Ganhou até um certificado. A galera falou 'ele fica quietinho', mas no finalzinho ele já estava querendo bagunça", detalhou o atleta.

Assim, P.A. contou que deixou para comprar sua roupa para a festa de aniversário de um ano do filho para a última hora, e revelou o motivo. "Aquela correria de sempre, né? Sempre deixando para última hora, não da festa, as minhas coisas. Estou ansioso, a festa vai ser muito linda, mas ainda não comprei a minha roupa, mas eu tenho uma desculpa, a roupa do Peazinho só ficou pronta ontem e fiquei esperando para comprar uma que combine com ele."

Veja os registros de Paulo André sobre o primeiro corte de cabelo de seu filho Peazinho:

Paulo André mostra peazinho cortando o cabelo - Créditos: Reprodução / Instagram

Paulo André compartilha novo corte de cabelo e recebe elogios dos seguidores

O atleta deixou o cabelo mais curto e deixou algumas “faixas” do cabelo maiores que outras. Para revelar o novo corte, o medalhista olímpico apareceu em algumas selfies sem camisa.

“Régua atualizada”, escreveu o participante do Big Brother Brasil 22 na legenda do carrossel composto por três fotos.

A colega de confinamento de Paulo André, Linn da Quebrada brincou com o atleta: “Aii que saudade daquilo”. E o ex-BBB Gil do Vigor elogiou: “Esse homem é lindo”.

Os fãs do ex-BBB amaram a postagem e rasgaram elogios para Paulo André. “Meu Deus do céu”, escreveu uma seguidora. Outra fã declarou: “O homem mais lindo do Brasil e falo com tranquilidade”.