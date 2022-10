Paula Amorim encanta internet com fofura de filho em mesversário

Com tema de circo, Paula Amorim comemora quatro meses do filho Theo, do seu relacionamento com Breno Simões

CARAS Digital Publicado em 17/10/2022, às 20h50

Nesta segunda-feira, 17, a influenciadora Paula Amorim (33) decidiu fazer seus seguidores morrerem de tanta fofura! Ao publicar novas fotos em suas redes sociais, a empresária mostrou detalhes da festa de quatro meses de vida de seu filho Theo, com o ex-BBB Breno Simões (34), que estão juntos desde que se conheceram durante a participação do casal no reality global, o BBB 18.

A portuguesa publicou em seu Instagram algumas fotos nas quais mostra o tema da festa do filho Theo: circo! Vestido de palhaço, o pequeno aparece fazendo caretas, além de mostrar o bolo temático do pequeno. O casal surgiu feliz e animados, se divertindo no dia especial do bebê.

“Circo do Tetheo. 4 meses do nosso bebezão! E como está crescendo viu?! Cheio de vida, saúde e muito amor. Esse mês, como passamos em BH, a comemoração foi em homenagem a mamãe (última foto). Como não abrir um sorrisão com esse palhacinho??”, escreveu a ex-BBB na legenda da publicação.

Nos comentários, os seguidores de Paula ficaram apaixonados com as fotos da família curtindo o dia do pequeno Theo. “Feliz 4 meses Theozinho”, comentou uma fã. “Família linda”, exclamou outra. “Eu amo essa família! O Theo cada dia mais lindo!”, disse uma terceira.

Veja a publicação de Paula Amorim com Theo e Breno Simões:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Paula Amorim (@paulaamorim)

Festa temática de mesversário

No dia em que Theo completou três meses de vida, Paula Amorim e Breno Simões prepararam uma festa temática para comemorar a data especial. Para a ocasião, o pequeno apareceu fantasiado de cachorrinho, e a ex-BBB aproveitou os registros para falar sobre como o herdeiro está crescendo rápido. "3 Meses do Theo. Auuuuuu! Essa foi a primeira interação real do Theo com a gente! E é tão gostoso ver ele crescendo e se desenvolvendo", escreveu ela em um trecho da declaração.