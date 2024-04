Neymar compartilha momento fofo de sua filha, Mavie: "Soninho da beleza"

Em nova publicação no Instagram, Neymar se mostrou derretido pela filha, Mavie, fruto do relacionamento com Bruna Biancardi

Nesta quinta-feira, 4, Neymar Jr. derreteu a web ao compartilhar mais um registro de sua filha, Mavie, de apenas seis meses. A pequena é fruto de seu relacionamento com Bruna Biancardi.

Por meio dos stories de seu perfil oficial no Instagram, o jogador mostrou a bebê dormindo, enquanto vestia uma roupa florida. O pai de Mavi se derreteu com o momento. "Soninho da beleza", escreveu na legenda da publicação.

Confira o registro:

Neymar compartilha momento fofo de Mavie. Foto: Reprodução/Instagram

Neymar Jr chama atenção ao ostentar relógio mais caro que prêmio de Campeonato

No último domingo, 31, Neymar Jr esteve na Vila Belmiro, em Santos, para assistir a um clássico do Campeonato Paulista. Durante o evento, ele chamou atenção ao segurar a taça com um acessório milionário no pulso. Isso porque com um único relógio de sua coleção, o eterno menino da vila poderia custear facilmente o prêmio da competição.

Por meio das redes sociais, Neymar compartilhou alguns cliques ostentando o acessório, cujo valor supera o do prêmio oferecido pelo próprio campeonato. De acordo com a página 'Drip de Artista', o jogador investiu em um modelo extremamente exclusivo de uma grife suíça, que conta com apenas 30 unidades em circulação no mundo inteiro.

Segundo uma pesquisa feita pelo Estadão, quando o relógio foi lançado, seu valor inicial era de apenas R$ 2,56 milhões. Mas parece que o craque brasileiro fez um investimento certeiro ao adquirir o acessório de luxo. Quem quiser comprar o mesmo modelo atualmente deverá desembolsar a bagatela de R$12.807.049,00 para conquistar uma das raras unidades disponíveis.

Desta forma, o valor do relógio escolhido pelo craque para comparecer ao primeiro torneio do campeonato de seu time de coração supera o valor da taça. Isso porque o time campeão deve receber cerca de R$5 milhões da Federação Paulista de Futebol. Em tese, Neymar Jr conseguiria custear o valor do campeonato tranquilamente.

Vale ressaltar que o relógio não é o único item de luxo do jogador de futebol. Recentemente, os seguidores notaram que os pais da pequena Mavie possuem a mesma pulseira de uma grife. Assim que Neymar foi visto usando o acessório enquanto brincava com com a filha, os fãs recordaram que Bruna Biancardi também tem uma joia idêntica.

A pulseira em questão é da marca de luxo Van Cleef & Arpels, da França. Feita em ouro 18 quilates, o item custa mais de R$31 mil. Vale lembrar que Neymar e Bruna anunciaram o fim do namoro em novembro de 2023, pouco depois do nascimento da filha deles e apesar de aparecerem com joias semelhantes, não confirmaram uma reconciliação.