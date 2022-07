Nanda Costa e Lan Lanh curtem passeio com as filhas gêmeas

Nanda Costa é fotografada em passeio ao ar livre com a esposa, Lan Lanh, e as filhas gêmeas, Kim e Tiê, na orla do Rio de Janeiro

CARAS Digital Publicado em 21/07/2022, às 15h40

A atriz Nanda Costa (35) e a esposa, Lan Lanh (54), aproveitaram um passeio ao ar livre com as filhas gêmeas, Kim e Tiê (9 meses). As duas foram vistas na manhã desta quinta-feira, 21, enquanto aproveitavam um passeio na orla do Rio de Janeiro com as herdeiras. Elas apareceram empurrando os carrinhos de bebê com as herdeiras.

Recentemente, Nanda Costa refletiu sobre a maternidade. "Passando aqui pra dizer que estou amando ser mãe, melhor coisa, meu maior trabalho. Nunca trabalhei tanto. Mas acho que é meu maior trabalho. Acho que tudo que a gente faz com amor é lindo e aqui é amor dobrado", disse ela.

E completou: "A gente está feliz demais com as meninas, duas bençãos, duas princesas, são super parceiras, mas dá trabalho mesmo, porque são duas pessoas. Elas são muito diferentes, são lindas, mas estou compartilhando, já que sempre fui tão verdadeira nos meus stories sempre mostrando a realidade e eu acho que hoje em dia tem mais gente falando sobre maternidade real do que antigamente".

Fotos de Nanda Costa com a família:

Fotos: JC / AgNews

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!