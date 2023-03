Na reta final da gravidez, Louise D'Tuani exibe o barrigão em dia de treino

À espera da primeiro filho com Edu Sterblitch, atriz Louise D'Tuani posta registros com 38 semanas de gestação e surge treinando

A atriz Louise D'Tuani (33) está radiante à espera do primeiro bebê com o humorista Edu Sterblitch (36) e compartilhou registros da reta final da gestação nas redes sociais!

Na manhã desta sexta-feira, 10, a mamãe de primeira viagem usou as redes sociais para mostrar como está sendo os últimos dias da gravidez do primeiro filho, que vai se chamar Caetano.

Nas imagens, ela aparece se pesando, com 62 kg, usando meia nos pés, tomando comprimidos para ajudar com nutrientes na gestação, e posou para selfie com a barriga enorme de gestante. "38 + 5", escreveu Louise D'Tuani na legenda da publicação em seu perfil no Instagram.

Famosos comentaram o post de Louise, comemorando o fim da gravidez da loira. "Tá quase", disse Fabiula Nascimento. "Coisa mais amada!", declarou Thais Fersoza. "Eitaaaa, tá chegando", celebrou Thaila Ayala. "Amigona, tá chegando", exaltou Leticia Colin. "Luz e mais luz, mana", desejou Aline Borges. "Vem Caetano, vem!", comentou Paloma Bernardi.

Nos stories, Louise também repostou vídeo de seu personal trainer, João Giordano, que dividiu a artista treinando com o barrigão à mostra. "O finalzinho agora, ficou horrível essa", brincou ele. "Ah, problema seu", respondeu Louise, aos risos. "Até o último dia, Caê. O final é a melhor parte kkk", escreveu ainda o personal na postagem.

Confira Louise D'Tuani exibindo o barrigão à espera do filho com Edu Sterblitch:

Louise D'Tuani e Edu Sterblitch fazem ensaio juntos

O comediante Eduardo Sterblitch encheu seu feed de amor e encantou os seguidores recentemente ao compartilhar fotos de ensaio fotográfico ao lado da esposa, Louise D'Tuani! O artista surgiu com a mulher, que está grávida do primeiro filho do casal, Caetano, em lindos cliques feitos pelo amigo e fotógrafo André Nicolau.

Juntos há 10 anos, os dois surgiram em clima romântico, no maior chamego, sentados em um sofá. Nas imagens, a atriz aparece de top e calça jeans, deixando o barrigão à mostra, e o famoso paparica o herdeiro antes do nascimento.

"Lindos!!!", elogiou Taís Araujo nos comentários. "Que família linda, meu Deus", exaltou uma fã. "A gestação deixou a Lou ainda mais linda", destacou outra.

