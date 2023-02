Na reta final da gravidez, Claudia Raia surge coladinha com a filha, Sophia: ''Coração já está apertado''

À espera do terceiro filho, atriz Claudia Raia compartilha cliques do aniversário da herdeira, Sophia Raia, da relação com Edson Celulari

A atriz Claudia Raia (56) está radiante na reta final de sua terceira gestação! Na quarta-feira, 08, a artista dividiu registros com a filha, Sophia Raia!

Em sua conta oficial no Instagram, a famosa postou cliques tirados durante o aniversário de 20 anos da herdeira do relacionamento com o também ator Edson Celulari (64), em janeiro. Em uma imagem, as duas posaram abraçadas.

À espera do terceiro filho, que se chamará Luca, fruto do relacionamento com o dançarino Jarbas Homem de Mello (53), Claudia contou que Sophia já voltou para Nova York, onde mora atualmente por conta dos estudos, e lamentou a distância.

"Lembrança do niver da minha Fifi, que já voltou pra NY e o coração da mãe capricorniana já está apertado de novo! Voa minha boneca, já já estaremos juntas de novo!", escreveu Claudia Raia ao legendar a publicação.

Vale lembrar que além de Sophia, Claudia também é mãe de Enzo Celulari, de 25 anos de idade, também da relação com Celulari.

Confira o post de Claudia Raia com a filha, Sophia Raia:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Claudia Raia (@claudiaraia)

Claudia Raia amarra melancia no marido para desafiá-lo

A atriz Claudia Raia decidiu mostrar para o marido, Jarbas Homem de Mello (53), como está se sentindo na reta final da gestação. De uma forma bem divertida, ela deixou o amado passar um pouquinho pelo que está vivendo nas últimas semanas.

Em um vídeo, a famosa apareceu colocando uma melancia no esposo e fazendo ele tentar se deitar para dormir, levantar e até colocar os sapatos. O momento divertiu os fãs da artista na rede social na terça-feira, 07. "Fazendo o Momoles ser mãe por um dia kkkkkkk", disse Claudia Raia ao amarrar a fruta gigante ao abdômen do marido com um plástico.

