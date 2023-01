Na Bahia, Fernanda Vasconcellos e Cássio Reis celebram o sétimo mês do filho

Fernanda Vasconcellos e Cássio Reis postaram fotos com o filho na Bahia e celebraram o mesversário do herdeiro

Fernanda Vasconcellos(38) e Cássio Reis(45) usaram as redes sociais para comemorar mais um mesversário do filho, Romeo.

O menino completou sete meses de vida neste sábado, 28, e os papais corujas dividiram com os seguidores alguns registros com o herdeiro durante a viagem em família pela Bahia.

No Instagram, a atriz publicou uma foto mostrando a primeira vez de Romeo colocando os pés no mar. "7 meses", celebrou ela. Já Cássio postou vários registros com o pequeno no colo e deixou uma linda mensagem.

"Minha missão: te proteger. 'Aos filhos devemos dar raízes e asas. Raízes de onde vão nutrir-se e sempre terão para onde voltar. Asas para alçarem voos, inclusive mais altos que os pais.' Que sorte a nossa! Saúde meu filho. 7 meses", escreveu o ator.

Confira as publicações de Fernanda Vasconcellos e Cássio Reis no mesversário do filho:

Primeira vagem do filho

Mais cedo, Fernanda publicou no Instagram uma foto em que aparece de maiô na praia ao lado de Cássio e de Romeo. Na postagem, a atriz falou sobre a primeira viagem do filho.

"Primeira viagem do nosso filho, tudo é novo. Não decidimos viajar da noite para o dia, foi um processo… fiquei insegura, será que é a hora certa? Nuito cedo? Muito novo? Decidimos que só sairíamos de casa se fosse pra nos sentirmos em casa! E viemos porque é a Bahia e também porque é o Campo Bahia!", começou a artista.

"Escrevo de coração porque já estivemos aqui antes e poucas vezes fui tão bem recebida, tão acolhida... Benza Deus… que gente massa, autêntica e sincera! Meu filho merece conhecer pessoas assim. Esse lugar é todo lindo! Obrigada Bahia!", finalizou.

