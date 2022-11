Mulher do ator Juliano Cazarré pede oração para a filha: "Piorou bastante"

Maria Guilhermina, filha de Leticia e Juliano Cazarré, nasceu com um raro problema no coração

Leticia Cazarré usou as redes sociais nesta terça-feira, 29, para pedir oração por sua filha, Maria Guilhermina de Guadalupe, que está com cinco meses.

A menina, fruto de seu relacionamento com o ator Juliano Cazarré (42), nasceu com um raro problema no coração, chamado Anomalia de Ebstein, e precisou passar por algumas cirurgias.

Nos Stories do Instagram, Leticia compartilhou uma foto em que a filha aparece no hospital, e revelou que seu quadro de saúde piorou.

"Quem puder, reze pela Maria Guilermina. Ela piorou bastante, provavelmente está com uma infecção grave. Estamos fazendo tudo para que ela se recupera logo. Contamos com as orações de todos vocês, amigos", pediu ela.

Recentemente, a bióloga compartilhou duas fotos da filha caçula e fez uma reflexão. "Já pararam para pensar o quanto a gente reclama? Meditei isso a pouco, quantas vezes eu me recordo de momentos como reclamar de ir para o estágio e chegar no setor de oncologia Infantil e ver as crianças observando os carros ao lado de fora... Quantas vezes eu voltei com coração em pedaços para casa porque me sentia muito egoísta diante de tudo que Deus me dava naquele dia. Aprendi muito olhando crianças assim, na profundeza desses olhos escondem ensinamentos divinos...", disse ela em um trecho da publicação.

