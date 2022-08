Mônica Benini mostra a filha caçula admirando a natureza: ''Sempre nos guie''

Mônica Benini, esposa de Júnior Lima, encanta ao mostrar a filha caçula, Lara, admirando a natureza

CARAS Digital Publicado em 23/08/2022, às 11h49

Mônica Benini (36) deixou os seus seguidores apaixonados ao mostrar um momento especial da filha, Lara, de 10 meses, fruto do seu casamento com o cantor Júnior Lima (38).

No registro, compartilhado pela designer em seu perfil no Instagram, mostra a filha caçula com um macacão adorável e admirando a natureza ao seu redor."Que a mãe natureza sempre nos guie, minha filha", escreveu ela na legenda da postagem.

Rapidamente, os seguidores da artista passaram a comentar no post: "Que amor de foto! Apaixonada por vocês", disse uma. "Fotos lindas!", escreveu outro. "Belíssimas! Família muito amada", falou ainda um terceiro.

Além de Lara, Mônica Benini e Júnior Lima também são papais de Otto, de 4 anos.

Mônica Benini encanta ao mostrar a filha caçula, Lara, admirando a natureza em novo registro:

Mônica Benini celebra 10 meses da filha, Lara:

Recentemente, a filha de Mônica Benini e Junior Lima, Lara, completou 10 meses de vida e ganhou da mamãe uma linda homenagem em suas redes sociais.

A modelo publicou uma foto amamentando a pequena e falou sobre a dádiva de ser alimento para a pequena.

"Ama(r)mentar, dia mundial do leite materno. 10 meses and counting, minha menina", escreveu a mamãe babona em suas redes.

