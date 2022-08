Mônica Benini publica foto raríssima com a filha e celebra os seus 10 meses

A esposa de Júnior Lima, Mônica Benini, compartilhou uma foto rara amamentando a filha, Lara, que completou 10 meses de vida

Mônica Benini (36) dividiu com os seguidores uma foto raríssima com a filha caçula, Lara, para celebrar o Dia Mundial do Aleitamento Materno e os 10 meses de vida da herdeira, fruto do seu relacionamento com Júnior Lima (38).

No feed do Instagram, a modelo compartilhou uma foto amamentando a pequena e falou sobre a dádiva de ser alimento para ela.

"Ama(r)mentar, #diamundialdoaleitamentomaterno. 10 meses and counting [e contando], minha menina", escreveu a mamãe coruja na legenda da publicação.

O registro da designer de joias emocionou os fãs da família. "Que fotos mais lindas", "Suas fotos transmitem leveza e amor! Saúde sempre a vocês", "Ahhhh, que lindas!", "Que amor", disseram eles.

Vale lembrar que Mônica Benini e Júnior Lima também são pais de Otto, de 4 anos.

JÚNIOR LIMA E MÔNICA BENINI REFORMAM CASINHA DE BRINQUEDO DOS FILHOS

Mônica Benini se divertiu ao filmar o marido, o cantor Júnior Lima, dentro da casinha de brinquedo dos filhos, Otto e Lara. No vídeo, publicado no Instagram Stories, o compositor e produtor aparece medindo e montando um pequeno móvel dentro da casinha.

