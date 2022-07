Mariana Uhlmann desabafa sobre o 'terrible two' de seu filho caçula e dá dicas aos internautas

Maternidade real! Mariana Uhlmann posta foto com Vicente, seu caçula, e conversa sobre a crise dos dois anos

CARAS Digital Publicado em 08/07/2022, às 12h19

Vivendo sua maternidade com muita intensidade e honestidade com seus seguidores, Mariana Uhlmann (31) decidiu conscientizar os internautas sobre o ‘terrible two’, a crise dos dois anos.

Mãe de três filhos, a influenciadora digital contou sobre como está sendo viver esta fase com seu caçula, Vicente (2).

Em seu Instagram, ela publicou um registro descontraído no qual apareceu com o bebê no colo e escreveu seu desabafo.

“Vicente… Ele entrou nos dois anos e acho que nunca percebi o ‘terrible two’ nos nossos filhos, continuo não vendo, mas percebo uma diferença!”, refletiu no começo da legenda. “Ele está na fase de querer falar um texto e da gente entender uma palavra, não sei se vocês me entendem!”.

“Ele está na fase que vai pra cima dos irmãos e não leva desaforo pra lugar nenhum, quer tudo que seus irmãos pegam pra brincar, e ama o Homem-Aranha! Quando acorda só quer saber da mamãe e aí de quem falar com ele, ama ir pra aula de jiu-jitsu, um menino tão amoroso e cheio de energia!”, prosseguiu a esposa de Felipe Simas (29).

“Como o tempo passa rápido, eu sei que você que acabou de ter filho e está nos primeiros meses pensa as vezes que o tempo poderia passar mais rápido, mas aí vai uma dica de quem o mais velho já tem oito anos, aproveita: cada fase é única, e até a exaustão vale a pena!”, garantiu ao final.

Não demorou para que outras mamães se identificassem com a situação. “Meu Deus, descreveu o Valentin”, disse Carol Dantas (28) nos comentários do post. “Ótimo conselho”, falou outra. “Que bom ler relatos como esse. Bebê de 5 meses aqui, é exaustão sempre. Não vejo a hora de passar”, agradeceu uma terceira. “Concordo com você”, pontuou mais uma.

Veja a foto que Mariana Uhlmann usou para ilustrar seu desabafo sobre o ‘terrible two’ de Vicente: