Mano Walter emociona com vídeo do batizado da filha caçula, Maria Clara

Mano Walter exibe imagens inéditas de como foi o batizado da filha caçula, Maria Clara, fruto do casamento com Débora Silva

O cantor Mano Walter celebrou o batizado da filha caçula, Maria Clara, fruto do casamento com Débora Silva, de um jeito especial. O papai coruja exibiu um vídeo com imagens inéditas de como foi a cerimônia religiosa em uma igreja e comoveu seus fãs.

Nas imagens, o artista e a sua família apareceram muito felizes com a consagração da herdeira e ele surgiu em momentos de carinho com a filha, a esposa e o filho mais velho, José.

"Ontem foi um dos dias mais especiais em nossas vidas, dia em que nossa filha Maria Clara nasceu para Nosso Senhor Jesus Cristo. Que vídeo incrível, estou apaixonado por esse vídeo", disse ele na legenda.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Mano Walter 🎤 (@mano_walter)

Primeiro mês de vida de Maria Clara

Maria Clara, vale lembrar, completou seu primeiro mês de vida no último dia 9, e a mamãe coruja fez questão de celebrar a data com uma festinha intimista. Na ocasião, ela compartilhou algumas fotos com a herdeira no colo, exibindo o seu rostinho, e se declarou para a bebê.

"1 mês que eu renasci e me tornei mãe de dois. 31 dias que você, Maria Clara, vem me ensinando a ser ainda mais resiliente e mostrando que o amor não se divide, mas sim se multiplica. Nesses longos 31 dias, chorei, sorri, me desesperei um pouquinho, mas sempre agradeci a Deus por vocês terem me escolhido, prometo que vou tentar ser uma mãe melhor a cada dia que passar e que amarei incondicionalmente você e seu irmão. Feliz 1 mês de vida meu amor, feliz 1 mês da nossa família", disse Débora.

Mano Walter faz música para a filha Maria Clara

Pouco antes do nascimento de Maria Clara, Debora Silva revelou que o marido, Mano Walter, gravou uma música sobre a filha, e mostrou uma imagem de quando ele revelou a canção para a família.

"Papai chegou já com surpresa! Que música mais linda @dayseamancioo e @mano_walter não consegui segurar as lágrimas e pra essa surpresa ser ainda mais perfeita, José acolhe meu choro no final! Eu amo tanto vocês, que Deus nos abençoe sempre e que nossa princesa venha com muita saúde", disse ela.