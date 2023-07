Maíra Cardi encanta ao mostrar como seria sua filha com Thiago Nigro

Influenciadora Maíra Cardi entra na onda da inteligência artificial para imaginar possível herdeira com Thiago Nigro

Nesta última terça-feira, 11, a influenciadora digital e coach fitness, Maíra Cardi, usou suas redes sociais para deixar os internautas animados! Entrando na onda da inteligência artificial, a famosa imaginou como seria sua possível filha com o noivo, o empresário e influenciador digital financeiro, Thiago Nigro, mais conhecido como Primo Rico.

“Será que vem mais uma princesa para fazer companhia para a Sophia? O que achou da nossa possível bonequinha Thiago Nigro?”, escreveu a influenciadora digital, na legenda da publicação que compartilhou em seu perfil oficial no Instagram. Primo Rico ainda fez questão de responder e brincar: “Uma não, três”, disparou.

Nas fotos, Maíra usou um aplicativo de inteligência artificial para imaginar momentos ao lado de uma possível filha, aparecendo até mesmo em uma foto enquanto estaria grávida da filha imaginária com o noivo. Os comentários foram inundados de elogios à possível família.

“Inteligência artificial errou feio por que teus filhos são tu cara mulher, não importa o pai”, “Que venha logo a princesa ou príncipe”, “É nítido ver a alegria da Maíra com o Thiago, eu nunca pensei que ela gostaria de engravidar novamente” e “Tô sentindo uma gravidez de verdade”, são algumas das mensagens que podem ser vistas. Além dos milhares de emojis de corações de todos os tipos de cores possíveis, palminhas, foguinhos, carinhas de apaixonados, entre muitos outros, enviados para enaltecer ainda mais a perfeição da possível filha de Maíra Cardi e Thiago Nigro.

Vale lembrar que Maíra Cardi já possui dois filhos, Lucas, de 23 anos de idade, e Sophia, de apenas 4. Seu filho mais velho é fruto de seu antigo relacionamento com o empresário Nelson Rangel, enquanto sua mais nova veio de seu casamento com o cantor e ator Arthur Aguiar. Há mais ou menos dois meses, a influenciadora digital está noiva de Thiago Nigro, com quem pretende ter mais filhos.