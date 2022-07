Mãe de Francisco, Thaila Ayala fala sobre planos de ter mais filhos com Renato Góes

Atriz Thaila Ayala responde perguntas dos fãs e revela se pretende engravidar mais uma vez do ator Renato Góes, com quem tem Francisco

CARAS Digital Publicado em 05/07/2022, às 11h49

A atriz Thaila Ayala (36) abriu caixinha de perguntas nas redes sociais e bateu um papo com seus seguidores!

Na segunda-feira, 04, a artista respondeu dúvidas e curiosidades dos fãs e revelou se pretende ter mais filhos com o marido, o ator Renato Góes (35), com quem oficializou a união em outubro de 2019.

Mãe do pequeno Francisco, de 7 meses, a famosa falou sobre os planos de engravidar novamente. "Então, quando eu tava grávida eu nunca imaginei que fosse ter coragem de passar por isso de novo, mas depois que o Chico nasceu, me deu vontade de ter mais um. Aí eu pensei em emendar, mas eu desisti. O que eu to pretendendo fazer é congelar os óvulos pra ficar mais segura quanto ao tempo!".

Questionada sobre quantos quilos engordou durante a gestação, ela publicou uma foto antiga em que Renato aparece coladinho com o barrigão. "11 quilos. Eu só fui até 33 semanas de gestação né", disse ela, que também confessou estar com saudade de atuar em novelas.

Thaila Ayala baba ao mostrar Francisco com amiguinha bebê

Nesta terça-feira, 05, Thaila Ayala dividiu com os internautas um encontro especial com a amiga Thais Martins. Na web, a famosa publicou fotos ao lado da modelo, que surgiu com a filha Clara, e ela, com o pequeno Francisco. "E esse encontro? Engravidamos juntinhas, a previsão de nascimento a MESMA de 13 a 15 de janeiro, mas Chico resolveu vir antes só pra dizer que é mais velho. Francisco não ficou apaixonado por Clara não né?!", disse ela.

Confira as publicações de Thaila Ayala sobre o filho com Renato Góes e os planos futuros: