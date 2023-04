Lore Improta baba ao dividir vídeo de Liz fazendo pose para foto: ''Quanta luz, quanta alegria''

Liz, herdeira de Lore Improta e Léo Santana, esbanja fofura ao surgir fazendo poses para a lente da câmera e os papais se derretem

A influenciadora digital Lore Improta (29) encheu seu feed de amor ao compartilhar um registro encantador de sua filha com o cantor Léo Santana (34)!

Em seu perfil no Instagram, na noite de segunda-feira, 03, a dançarina dividiu um vídeo com seus seguidores em que a pequena Liz, de um aninho, aparece fazendo charme e poses para a lente da câmera.

Nas imagens, o cantor pede para a pequena fazer pose e arranca sorrisos da bebê ao elogiá-la. Em seguida, ele pergunta se ela quer beijo na coxa e Liz dá risadas no berço.

"Eu tinha que eternizar esse vídeo aqui... nossa Lilica fazendo pose pra foto. Que benção que você é minha filha. Quanta luz, quanta alegria. Te amamos tanto! Você nos faz feliz demais. Gratidão Deus", disse a mamãe coruja na publicação.

"Ave-maria", comentou Léo Santana no post. "Ai meu Deus do céu! Que coisa mais linda do mundo", disse Mari Saad. "Não dáááá", destacou Carol Peixinho. "Coisa linda de meu tio", elogiou Xanddy.

Confira o vídeo fofo de Liz, filha de Lore Improta e Léo Santana:

Lore Improta explode o fofurômetro ao mostrar Liz conhecendo o mar em Salvador

Muita fofura! Lore Improta explodiu o fofurômetro ao mostrar um novo vídeo da filha, a pequena Liz, fruto de seu relacionamento com Léo Santana. Na gravação publicada no feed do Instagram na noite deste domingo, 02, a herdeira aparece toda sorridente, usando um maiô estampado e dando passos em direção ao mar.

Ao compartilhar o momento especial com os fãs, a influenciadora se derreteu. "Lilica na praia curtindo e brincando no mar pela primeira vez. Foi incrível demais! Será que ela vai gostar de praia igual a mãe ?! (o último vídeo é especial)", escreveu Lore.

