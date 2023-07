Lipe Ribeiro e Andressa Castorino elegem tema inusitado para “mêsversário” do filho

Os influenciadores Lipe Ribeiro e Andressa Castorino escolheram tema inusitado para celebrarem o primeiro mês do filho Dom

Neste sábado, 15, Lipe Ribeiro e Andressa Castorino celebraram o primeiro mês de vida do filho Dom. O tema escolhido pelos influenciadores surpreendeu os seguidores e fez sucesso nas redes sociais.

O casal se conheceu em um reality show, optou pelo tema da celebração do menino fosse justamente essa. A festinha em família teve o tema de “De Férias Com o Ex”, do qual os pais fizeram parte do elenco.

No vídeo compartilhado no Instagram de Lipe, uma mesa cheia de doces e um bolo com uma reprodução do título do reality show da MTV, mas com uma alteração: “De Férias com o Dom”. A celebração ainda contou com balões com a mesma frase.

“Não poderia ser diferente, 1 mês do Dom Tablet Castorino Ribeiro”, brincou a mamãe de Dom na legenda do vídeo compartilhado. “Que perfeito”, ainda comentou Lipe sobre a festinha do filho.

Nos comentários, a influenciadora e apresentadora do podcast “PodDelas”, Boo Unzueta elogiou a festa: “Amei demais”. E a cantora Jojo Todynho comentou com emojis apaixonados.

Os seguidores dos influenciadores adoraram o clipe que mostrava a festinha de Dom e rasgaram elogios nos comentários! “Eu amei! Amo vocês”, escreveu uma fã. Outra seguidora elogiou: “O Lipe pai tá sendo muito f*da”. Um admirador ainda comentou: “Isso ficou demais, te amo Dom”.

“Gente, que sensacional! Criativos”, declarou uma fã sobre a festa com tema de reality. Outra seguidora disse: “Para, ficou bom demais! Amei”. Uma admiradora ainda comentou: “Melhor tema não poderia ter”.

Pais de primeira viagem!

Recentemente, Lipe e Alessandra revelaram em conversa com a CARAS Brasil como tem sido a rotina com o primeiro filho. O casal deu detalhes da atual rotina com o bebê Dom.

"Tomei uma jatada de cocô, fui trocar a fralda dele e espirrou para tudo o que é lado. Xixi ele já fez algumas várias vezes. Teve uma vez, inclusive, ele fez xixi nele mesmo. A gente começou a rir. Essas são as coisas que a gente que tem passado como pais de primeira viagem, mas acontece com todo mundo também", comentou Lipe rindo.