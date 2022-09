Léo Santana exibe foto fofíssima da filha: “Minha parceirinha"

Cantor Léo Santana encantou seus seguidores com nova foto de filha, que fará aniversário em breve

CARAS Digital Publicado em 14/09/2022, às 19h25

Nesta quarta-feira, 14, o cantor Léo Santana (34) publicou em suas redes sociais uma foto com sua filha Liz, de apenas 11 meses. Comemorando que a pequena, fruto de seu relacionamento com a youtuber Lorena Improta (29), está perto de completar seu primeiro aninho de vida, ele se derreteu pela menina.

Em seu Instagram, Léo postou uma sequência de fotos no espelho com Liz, e escreveu na legenda: “Minha parceirinha já já faz 1 aninho. Vai devagar aí tempo”, brincou o músico.

Claro que nos comentários de sua publicação, os seguidores e fãs de Léo e da pequena Liz foram à loucura com tanta fofura e ficaram encantados com a dupla. Entre vários emojis de coração e carinha de apaixonado, elogios como “Muita fofura”, como disse uma seguidora, “Muito perfeita”, como disse outra, podem ser vistos aos montes.

Veja a publicação de Léo Santana com sua filha, Liz, de apenas 11 meses, que encantou seus fãs:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por O GIGANTE (@leosantana)

Filha de Léo Santana e Lore Improta explode fofurômetro em fotos com princesa

O cantor Léo Santana e sua esposa Lore Improta postaram alguns registros da viagem que a família fez para Orlando, nos Estados Unidos. O que roubou toda a atenção foi Liz, filha do casal. Nas fotos podemos ver a pequena se encontrando com as princesas do parque de diversões Magic Kingdom.

Na legenda, a mãe babona colocou: "Lilica já fez amizade por aqui! Ahhhh @disneyworld.brasil como é mágico e especial estar aqui!! Principalmente com a nossa família inteira vivendo esse sonho juntos. Gratidão (Se eu fosse você iria até a última foto)".

Veja os registros de Liz feitos por seus pais, o cantor Léo Santana e a youtuber Lore Improta, no Magic Kingdom, parque da Disney em Orlando, nos Estados Unidos, posando com as princesas: