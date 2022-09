Leandro Lima faz careta ao lado do filho e web compara: ''Parece com você''

Ator Leandro Lima brinca ao fazer careta com o filho, Toni, e seguidores elogiam e destacam semelhança do bebê com o pai

CARAS Digital Publicado em 26/09/2022, às 10h32

O ator Leandro Lima (40), que deu vida ao peão Levi no remake da novela Pantanal, encantou os seguidores na manhã desta segunda-feira, 26, com um clique ao lado do herdeiro!

Nas redes sociais, o papai coruja surgiu com o pequeno Toni, de apenas 3 meses, fruto de seu relacionamento com a modelo Flávia Lucini (33). No registro, publicado no Instagram, o artista brincou ao posar fazendo careta, imitando o bebê, que chorava no momento da foto.

"Segunda-feira chuvosa a gente faz beicinho. Boa semana meu povo!!", escreveu Leandro Lima ao legendar o post.

Os internautas babaram pelo momento e comentaram sobre a semelhança entre pai e filho. "Num guento!! Lindo demais e, com beicinho, absolutamente irresistível", disse Maria Beltrão nos comentários. "Está cada vez mais lindo seu filho, Leandro, como crescem rápido", reparou uma seguidora. "Coisas lindas", elogiou outro. "Quanta fofura", disse uma terceira. "Ele parece com você", comparou mais uma.

Vale lembrar que Toni veio ao mundo no dia 03 de junho dentro do carro, a caminho da maternidade em São Paulo. O ator dirigia e a mulher estava no banco de trás, contando com auxílio da doula e psicóloga perinatal: “A conclusão que a gente chegou é: tudo que a gente planejou deu errado. Mas toda a preparação que a gente fez, fez com que desse certo”, disse o casal ao Fantástico.

Confira o clique fofo de Leandro Lima com o filho:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Leandro Lima (@leandrolimale)

Carro de Leandro Lima capota em rally

O ator Leandro Lima usou as redes sociais recentemente para tranquilizar os fãs após capotar o carro durante o Rally dos Sertões. O vídeo do carro virado circulou pela internet e preocupou os fãs do artista. Porém, ele garantiu que nada demais aconteceu e que o capotamento é normal em um rally. “É uma coisa normal no rally, é quase você sobrar numa curva. A gente capotou, mas como o carro é muito seguro, nada aconteceu, nenhuma dorzinho no pescoço”, disse ele. O famoso garantiu que seguiu na competição normalmente: “Continuei a prova, no outro dia ainda fiz outra etapa do rally. Graças a toda a segurança e aos procedimentos que a gente aprende lá. Estou bem demais, vida que segue. Foi divertida a capotada”, declarou.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!