Leandro Lima se pronuncia após o carro capotar no rally

Publicado em 31/08/2022

O ator Leandro Lima (40), que interpretou o Levi no remake da novela Pantanal, da Globo, apareceu nas redes sociais para tranquilizar os fãs após capotar o carro durante o Rally dos Sertões. O vídeo do carro virado circulou pela internet nesta quarta-feira, 31, e preocupou os fãs do artista. Porém, ele garantiu que nada demais aconteceu e que o capotamento é normal em um rally.

“É uma coisa normal no rally, é quase você sobrar numa curva. A gente capotou, mas como o carro é muito seguro, nada aconteceu, nenhuma dorzinho no pescoço”, disse ele.

Logo depois, ele garantiu que seguiu na competição normalmente. “Continuei a prova, no outro dia ainda fiz outra etapa do rally. Graças a toda a segurança e aos procedimentos que a gente aprende lá. Estou bem demais, vida que segue. Foi divertida a capotada”, declarou.

Ao site Gshow, Leandro Lima contou que teve um treinamento antes de começar o rally. “A gente fez um treinamento de segurança um dia antes e o carro é muito seguro, você fica num banco todo ajustado, o cinto tem quatro pontas – braços e pernas ficam presos -, usa capacete, balaclava, macacão antichamas e protetor de pescoço. Tirei meu equipamento de segurança com tranquilidade, saí pela janela, desviramos o carro e continuamos. Só tive um certo susto quando derrpaei na curva e estava em alta velocidade, o carro deu uma girada”, relembrou.

