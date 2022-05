Lan Lanh se encanta ao flagrar cena fofa de Nanda Costa com as filhas, Kim e Tiê

Lan Lanh não aguentou e se derreteu toda ao flagrar a esposa, Nanda Costa, em um momento carinhoso com as filhas, Kim e Tiê

CARAS Digital Publicado em 03/05/2022, às 19h52

Nesta terça-feira, 3, Lan Lanh (53) decidiu dividir com seus seguidores uma cena fofa que flagrou da esposa, Nanda Costa (35), com as filhas Kim e Tiê, de apenas 5 meses.

A percursionista publicou em suas redes sociais um vídeo ao som da canção Terra, de Caetano Veloso (79) onde Nanda aparece deitada na rede, ao lado das pequenas, enquanto elas recebiam muito carinho.

Na legenda, a mamãe babona se derreteu pelo momento: "A Bahia tem um jeito..."

Rapidamente, os seguidores da artista passaram a comentar no post: "Que amores!", disse um. "Família linda!", falou outro. "Aquele vídeo que deixa o coração quentinho", escreveu um terceiro.

Uma família viajante!

Recentemente, Lan Lanh e Nanda Costa abriram o álbum de fotos de uma viagem que fizeram para a Bahia.

"Batizando Tiê no mar da Bahia de mainha!", disse a percursionista. "O céu da Bahia é mais bonito que qualquer outro... e é mesmo!", escreveu ainda Nanda.

Confira o vídeo fofo que Lan Lanh fez da esposa, Nanda Costa, coladinha com as filhas, Kim e Tiê: