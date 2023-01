Karoline Lima fala sobre relação de Éder Militão com a filha

Influenciadora Karoline Lima diz que tempo de Cecília na Espanha com o pai Éder Militão foi combinado

A influenciadora Karoline Lima (26) usou suas redes sociais nesta quinta-feira, 26, para falar sobre porque deixou sua filha Cecília, de apenas seis meses de idade, viajar para fora do país e tão longe, por tanto tempo, após ser questionada por seus seguidores.

A pequena está na Espanha para ver o pai, o jogador de futebol do Real Madrid Éder Militão (25), e mesmo tendo excedido o tempo combinado que ela ficaria, a influenciadora diz que nunca impediria o contato dos dois.

“Não é questão de ‘deixar’. Independente de qualquer coisa, ela tem o pai dela e eu jamais impediria o contato dos dois, pelo bem dela. Houve um problema realmente nessa quantidade de dias que não foi o combinado, mas ok. Que tudo se resolva da melhor maneira e que ela sempre tenha contato com a família dela da melhor maneira possível”, disse a influenciadora, através de um story em seu perfil oficial no Instagram.

Karoline Lima faz reflexão sobre o seu ano de 2022: 'Não foi fácil, foi o pior e o melhor ano da minha vida'

Karoline Lima compartilhou em suas redes sociais um vídeo com a retrospectiva de 2022. A influenciadora dividiu imagens em que aparece chorando e também mostrou momentos felizes, como o nascimento da filha, Cecília, e confessou que o ano que passou foi o pior e o melhor da sua vida, contudo, afirmou que aprendeu bastante com tudo que viveu.

"Eu sei que demorei pra fazer a retrospectiva de 2022, mas quero que saibam que não foi fácil! Foi o pior e melhor ano da minha vida. Agradeço a Deus por tudo e por tanto aprendizado! Cecília foi meu maior presente. Enquanto estivermos juntas, não importa aonde estivermos. Estamos prontas e mais unidas que nunca pra 2023", escreveu a loira na legenda da publicação.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por KAROLINE LIMA. 🦋 (@karolinel)

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!