Kamilla Salgado e Elieser Ambrósio celebram primeiro mês da filha com festa intimista

Victória, filha dos ex-BBBs Kamilla Salgado e Elieser Ambrósio, ganhou uma festa temática ao completar 1 mês de vida

Kamilla Salgado e Elieser Ambrósio prepararam uma festa inimista para celebrar o mesversário da filha, Victória, que completou seu primeiro mês de vida nesta última sexta-feira, 17. Para comemorar a data especial, os ex-BBB fizeram uma comemoração com o tema 'A Bela Adormecida'.

No feed do Instagram, a mamãe coruja postou um vídeo mostrando os detalhes da festa, que contou com um bolo e doces personalizados. "Que data especial! 1 mês da nossa Victoria Ambrosio. E o tema só podia ter sido 'A Bela Adormecida'. Apesar que nossas madrugadas ele tem acordado bastante", brincou.

Depois, Kamilla, que também é mãe de Bento, de 3 anos, encantou ao mostrar fotos da família com a menina e deu detalhes sobre a festa. "1 mês da nossa princesa Victoria. "Bela adormecida" foi tudo tão gostoso! Agora todo dia 17 temos festinha aqui em casa! Aguardem o que estamos aprontando para os próximos! Kkkkk o Bentinho amou! Não tirava o dedo dele dos doces!", começou.

A ex-BBB também falou sobre o primeiro mês da filha. "Como passou voando de tão intenso esse 1º mês como mãe de 2! É muito louco! A gente tenta dar conta de tudo! De todas as demandas… de ambos! E ainda sim, mesmo vivendo pra eles, ainda nos sentimos “culpadas” por às vezes não conseguir estar com os dois ao mesmo tempo! Quando está cuidando de um, o outro quer atenção, e por aí vai… mas o mais incrível é que Deus nos dá sabedoria para administrar tudo isso, para que dê tudo certo! Quem aí já passou por isso? Como faz?", finalizou.

Confira as publicações:

Kamilla e Elieser se conheceram no BBB 13 e já participaram de outro reality

Kamilla Salgado e Elieser Ambrósio se tornaram assunto ao anunciar o nascimento da segunda filha, Victoria. Eles, que já são pais de Bento (3), estão juntos há 10 anos e se conheceram no BBB. Relembre a história do casal.

Os dois participaram da 13ª edição do BBB. Na época, Kamilla era formada em administração e trabalhava como modelo. Ela foi uma das cinco pessoas pré-selecionadas para a Casa de Vidro da temporada, e por escolha do público, entrou para o reality.

Já Elieser foi um dos ex-participantes escolhidos para retornar à casa mais vigiada do Brasil. Ele já havia participado do BBB 10, e retornou ao reality ao lado de Kleber Bambam (BBB 1), Dhomini Ferreira (BBB 3), Fani Pacheco (BBB 7), Natália Casassola (BBB 8), Anamara Barreira (BBB 10) e posteriormente, Yuri Fernandes (BBB 12) que substituiu Bambam após sua desistência. Saiba mais!