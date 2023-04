Jornalista aponta identidade da mãe da filha de Vitão; veja!

Mamãe da filha de Vitão seria modelo e familiar de um também modelo e ator famoso

Após a declaração de Vitão de que ele será pai de uma menina, rumores sobre a identidade da mamãe têm surgido. O artista se mostrou muito feliz com a descoberta, mas não contou quem é a felizarda.

Segundo o jornalista Kadu Brandão, do IG, a gravidinha seria a irmã de Rafael Zulu, Suelen Gervasio, ou Sue Zulu. A modelo inclusive publicou uma foto da barriga e escreveu: "Eu sei que eu não só errei! Mas hoje eu tenho a certeza de que você é a pessoa mais certa da minha vida. Hoje estamos com 16 semanas e 3 dias e sim, desde quando eu soube que eu estava com você no meu ventre, eu conto cada dia da sua existência!".

"Só quem vive esse momento sabe o quão louco e extraordinário é viver isso. E eu quero viver momentos extraordinários com você meu neném, e hoje eu posso dizer essa frase sem dúvidas alguma, VOCÊ É O MEU ETERNO GRANDE AMOR. Mamãe tá aqui tentando cuidar de tudo para a sua chegada, mas por enquanto somos só eu e você", afirmou, mas não disse quem é o pai.

Em nota, o cantor afirmou: "Sou pai de uma menina. Estou vivendo essa dádiva da paternidade ao lado de uma grande mãe, uma mulher que me ensina muito. Tenho certeza que minha filha vai me mudar para melhor, ela já me transforma todos os dias. Espero que possam ser humanos e cuidadosos conosco, obrigado”.

Veja: