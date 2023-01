Jonas Esticado e Bruna Hazin celebram terceiro mês do filho com festa luxuosa: "Nossa maior riqueza"

Nas redes sociais, Jonas Esticado e Bruna Hazin mostraram os detalhes da festa de mesversário do filho, João Miguel

Jonas Esticado (28) e Bruna Hazin usaram as redes sociais para compartilhar com os seguidores os registros do mesversário do filho, João Miguel.

Para comemorar o terceiro mês de vida do herdeiro, o casal preparou uma festa luxuosa com o tema Ursinho Pooh, e fizeram questão de mostrar os detalhes da comemoração, que contou com muitos balões coloridos, flores, doces e o bolo decorado com os personagens do desenho.

Além disso, João Miguel também derreteu os internautas ao surgir usando um look combinando com a animação: uma blusa amarela e vermelha, e um macacão.

Ao compartilhar os registros no feed do Instagram, o cantor se declarou: "Hoje meu príncipe faz 3 meses de vida. Eu ainda não me acostumei com o quanto esse bebê é lindo, a cada dia que passa o meu amor por ele só aumenta", disse Jonas.

Bruna também celebrou o mesversário do filho. "3 meses do amor da minha vida! Minha razão de viver! Minha vida com você é motivo de celebrar todos os dias. Que Deus te encha de saúde e te cubra de bençãos, meu amor. Você é a nossa maior riqueza", escreveu ela.

Confira as publicações do mesversário do filho de Jonas Esticado e Bruna Hazin:

