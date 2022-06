Jéssica Ellen surge segurando balde e conta sobre enjoos na gravidez: ''Não dá pra romantizar''

Atriz Jéssica Ellen posa segurando seu 'amigo balde' e fala sobre as dificuldades no primeiro trimestre de gravidez

CARAS Digital Publicado em 13/06/2022, às 11h07

A atriz Jéssica Ellen (29) está radiante com a primeira gravidez, mas não esconde as dificuldades que tem enfrentado com a nova fase.

Após criticar a falta de empatia dos jurados em sua última apresentação na Dança dos Famosos, a famosa surgiu segurando um balde em foto publicada em seu perfil no Instagram e fez um relato sobre os enjoos na gestação.

À espera do primeiro filho com o ator Dan Ferreira (30), a artista declarou que sempre sonhou em ser mãe e ressaltou que não dá para romantizar a gravidez no desabafo nesta segunda-feira, 13.

"Bom dia, gente!!!! Além do @odanferreira que tem sido um companheiro maravilhoso, esse aí é meu melhor amigo nos últimos meses: o famoso BALDE. Comer de 2 em 2 horas e não saber o que vai ficar no estômago por mais de 10 minutos… É assim que tem sido o 1º trimestre da minha 1ª gravidez! É babado. Vômitos, azias, enjoos de tudo, do perfume que sempre usei, do cheiro de legume cozido, da água saindo pela torneira, é um horror, e ninguém fala… Não é frescura não, é a construção do ser humano que é complexa mesmo!", começou escrevendo.

"Sempre sonhei em ser mãe, mas o início de uma gestação é bem difícil, não dá pra romantizar… Desde criança eu falava que seria mãe aos 30 anos. Semana que vem, dia 16/6 é meu aniversário de 30 anos e eu estou com o melhor presente que os Orixás poderiam me dar dentro do meu ventre! Sou grata a vida e toda a espiritualidade que me cerca!", continuou.

Ao finalizar, Jéssica falou das críticas que tem recebido na web, mas ressaltou que dará importância apenas às mensagens de carinho. "Tenho ouvido e lido críticas completamente desnecessárias e desrespeitosas, o que só me faz ter certeza do quanto as pessoas estão adoecidas e frustradas. Prefiro ficar com as mensagens de carinho e apoio, de empatia e amorosidade. Pois é disso que o mundo precisa: AFETO E AMOR. Boa semana, gente! Que Oxum abençoe vocês!".

"Conta comigo, com o balde e com todo amor e parceira que a gente tá construindo, meu amor! O tempo é nosso amigo!", declarou Dan nos comentários. "Mulher, meu noivo vive falando que já imagina que quando eu ficar grávida vou enjoar muito. Já vou comprar meu balde. Saúde pra vocês!!!", disse Camilla de Lucas. "Que maravilha!! Se quiser dicas tô aqui!", se ofereceu Fabiula Nascimento. "Força meu amor! Nenhum homem jamais saberá o que uma gravidez pode causar. E nenhuma mulher que não passou por problemas na gravidez também. Cada gestação é única. Difícil ter que pedir empatia até na gravidez", destacou Tata Werneck.

Jéssica Ellen desabafa sobre falta de empatia de júri da 'Dança dos Famosos'

Após ouvir dos jurados da Dança dos Famosos que estava "tímida" em sua apresentação e que a coreografia não teve sua energia de sempre, Jéssica Ellen disparou em sua conta no Twitter: "Obrigada pelo carinho! Porque cuidado, eles não tiveram mesmo... e a edição também não ajudou em nada... enfim", disse ao responder uma internauta que criticava os comentários dos técnicos.

