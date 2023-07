Jéssica Ellen celebra 7 meses do filho com Dan Ferreira: ''Me faz gargalhar de emoção''

Voltando ao trabalho, atriz Jéssica Ellen faz linda declaração ao comemorar mais um mês de vida de Máli Dayo, da relação com Dan Ferreira

A mamãe de primeira viagem Jéssica Ellen usou as redes sociais para comemorar mais um mês de vida de seu filho com o também ator Dan Ferreira, na última segunda-feira, 03!

Com uma publicação de um ensaio fotográfico estrelado por ela, a atriz fez uma linda declaração sobre a maternidade com a chegada dos 7 meses do pequeno Máli Dayo. Discretos em relação à vida pessoal, o casal optou por não expor o herdeiro na web.

Nas imagens, publicadas em seu perfil no Instagram, Jéssica surgiu de tranças usando um look dourado e joias e declarou seu amor pelo filho ao comentar sobre a mudança em sua vida após o nascimento dele.

"Hoje, 7 meses do meu neném. 7 meses do sorriso sem dente que me faz gargalhar de emoção. Como pode um serzinho tão pequeno provocar tamanha revolução? O amor é revolucionário", disse Ellen na legenda da publicação.

Nos stories, Jéssica ainda revelou voltou a trabalhar, sem dar detalhes da retomada. "Depois de 7 meses, lá vou eu de novo. Voltar a trabalhar! Me desejem mer**. Pela primeira vez longe no neném", escreveu.

Confira o post de Jéssica Ellen:

Jéssica Ellen explica decisão de não expor o filho

Jéssica Ellen usou as redes sociais para compartilhar com os fãs as mudanças nos últimos meses com a maternidade após a chegada de seu filho com o ator Dan Ferreira.

Em mais um vídeo publicado em seu feed no Instagram, a artista explicou sobre a decisão do casal de não expor o pequeno Máli Dayo na web. Jéssica afirmou que não tem problema nenhum com os pais que decidem fazer isso, mas disse que não se sente confortável.

"Não pretendo expor meu neném, não tenho nenhuma questão com quem expõe seus filhos. Tenho amigos que, inclusive, expõe seus filhos, e eu curto, comento. Eu, inclusive, mando fotos do meu filho para as minhas amigas, meus amigos, as pessoas mais próximas conhecem meu filho, me visitaram. Mas isso não significa, necessariamente, que eu preciso expor na internet, porque eu não me sinto confortável com isso, e é só", iniciou ela.