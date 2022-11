Isabella Scherer surge em cliques encantadores com os filhos gêmeos: ''Quem é quem?''

Campeã do MasterChef Brasil, Isabella Scherer brinca sobre a semelhança entre os filhos e seguidores comparam os bebês com os pais

CARAS Digital Publicado em 03/11/2022, às 13h22

A mamãe Isabella Scherer (26) usou as redes sociais, nesta quinta-feira, 03, para fazer uma brincadeira com seus filhos gêmeos recém-nascidos!

Os bebês Mel e Bento, frutos do relacionamento da vencedora da oitava temporada do MasterChef Brasil com Rodrigo Calazans (37), nasceram no dia 29 de agosto deste ano.

No seu perfil do Instagram, a filha do ex-nadador Xuxa compartilhou cliques fofíssimos em qu aparece com os dois herdeiros e brincou sobre a semelhança das crianças. "Quiz: quem é quem?", disse Isa Scherer ao legendar a publicação.

Os seguidores responderam à pergunta de Isa e compararam os bebês com os papais. "A Mel é a cara do Calanza, agora o Bento é a sua!!!", disse uma. "Mel é a cara do papai e o Bento é a cara da mamãe", falou outra. "Primeira foto: Mel, porque é a cara do pai. Segunda foto: Bento, porque é a tua cara", destacou uma terceira. "Mel é a lata do Rodrigo e o Bento sua lata", comentou mais uma.

Confira as fotos de Isabella Scherer com os filhos gêmeos, Mel e Bento:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Isabella Scherer (@isascherer)

Isabella Scherer abre o jogo sobre desafios da maternidade

Na terça-feira, 01, a mamãe de primeira viagem Isabella Scherer abriu o jogo e compartilhou com a colunista Patrícia Kogut, do jornal O Globo, os desafios e as dificuldades de conciliar a maternidade com a carreira profissional. De acordo com a campeã da oitava temporada do MasterChef Brasil , sua rotina se tornou caótica devido ao processo de adaptação após o nascimento dos gêmeos Mel e Bento, de apenas dois meses, fruto do relacionamento com o modelo, Rodrigo Calazans. "O mais difícil é conciliar a rotina dos dois com a minha. Numa hora, um [bebê] quer mamar, mas o outro está dormindo. Tenho que acordá-lo para fazer tudo o mais junto possível, para que eu possa conseguir tempo de trabalhar, tomar banho tranquila, cozinhar...", relatou.

"Achei que a gente ia conseguir dar conta dos dois e trabalhar. Mas ficou completamente inviável. Agora estamos tendo ajuda todos os dias. Eu tenho a facilidade de o meu trabalho ser praticamente todo feito de casa. Meu foco agora é ser influenciadora, com o Instagram. Com ajuda, consigo me programar para amamentar e tenho umas duas horas livres mais ou menos para fazer o que preciso. Eu não tenho carteira assinada, então, preciso trabalhar, senão não me sustento", disse Isa.

