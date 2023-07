Isabella Scherer conta desespero por viajar sem gêmeos pela primeira vez

Atriz e chef Isabella Scherer revelou que entrou em desespero por viagem sem filhos

Na noite desta quinta-feira, 20, a atriz e chef de cozinha Isabella Scherer revelou para seus seguidores que está completamente angustiada há um tempo. A ganhadora do Masterchef Brasil 2021 disse que vai viajar sem a companhia de seus filhos gêmeos, Mel e Bento, que estão com quase um ano de idade, pela primeira vez.

Sem dar muitos detalhes de onde vai, a loira contou que não sabe como vai lidar com a saudade que vai sentir de seus filhos enquanto tiver quatro dias distante deles. "Vou viajar domingo, vou ficar poucos dias, mas já estou sofrendo de saudade. Hoje foi o dia que caiu a ficha de que eu vou ficar quatro dias sem vê-los. Sério, eu vou morrer”, comentou Isabella.

“Mas eu preciso vencer isso, porque eu quero muito ter coragem se viajar sem eles e uma hora eu teria que encarar isso. Então, vou encarar quatro dias. Mas estou muito empolgada para a viagem!”, ponderou a chef de cozinha.

Isabella Scherer rebate comentários sobre magreza e fala sobre mudanças no corpo

Recentemente, Isabella Schererusou suas redes sociais para falar sobre sua saúde e o diagnóstico de hipertireoidismo, falando sobre a dieta restritiva devido ao problema. “Para todo mundo que está falando: 'está magra demais', estou fazendo esse bando de exames, porque estava me sentindo mal e descobri hipertireoidismo. Esses exames são para ver como vai ser o tratamento ou se foi um pico muito alto e agora vai estabilizar”, começou a influenciadora digital, através de seu perfil oficial no Instagram.

“Mas não é essa a questão, porque eu sempre fui magra assim. Só não tenho a perna tão fina quando estou muito bodybuilder, pegando muito peso e lutando contra o meu biotipo, o que já decidi que não vou fazer mais. Ralo, ralo, ralo, e não adianta”, explicou Isabella.

Além disso, a loira pediu para que seu público para de fazer comentários sobre o corpo dos outros. “Não se faz comentários sobre o corpo dos outros. Aprenda isso. Igual no caso, pode ter uma questão de saúde por trás, pode ser que a pessoa simplesmente goste do corpo dela como é, pode ser que ela seja insegura e não consiga mudar. Por que você vai opinar no corpo dos outros? O que você ganha com isso?”, comentou.

