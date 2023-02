Gravidíssima, Petra Mattar aproveita dia de calor na praia e fala sobre barrigão

Com sete meses de gestação, influenciadora Petra Mattar está à espera de seu primeiro filho

Nesta quarta-feira, 8, o Rio de Janeiro fez muito sol! E para espantar o calorzão, a influenciadora Petra Mattar (28), filha do ator Maurício Mattar, colocou um biquíni verde e deixou o barrigão de sete meses para jogo. A famosa está à espera de seu primeiro filho.

Em seu perfil oficial no Instagram, Petra surge curtindo um dia de praia na capital carioca, exibindo sua silhueta de grávida com o barrigão em um biquíni verde. Ela ainda decidiu falar sobre os perrengues que vem enfrentando no sétimo mês de gestação.

“Fui tentar tomar sol de costas, deitei de lado no chão, Makai odiou”, brincou a influenciadora. “Chega dar falta de ar, tanta barriga”, completou, mesmo declarando que ama a estação mais quente do ano, disse que está difícil.

Petra revelou a gravidez em outubro do ano passado. Na ocasião, ela dividiu algumas fotos do exame de ultrassom e também fotos de sua barriguinha em crescimento e falou sobre a gestação. "O melhor acontecimento da minha existência é você! Você, que de algum lugar, sempre me olhou e sabia que estaríamos juntos, predestinados. Você vem do fundo do meu coração, do mais profundo canto em meu interior. Você é tudo de mais lindo que existe em mim e o melhor que posso ser", escreveu ela em um trecho da publicação.

Petra Mattar mostra barrigão na praia - Créditos: Reprodução / Instagram

